Suite des arrestations à devant l'hopital Robert Debré.

3 personnes se sont faites arrétées durant la manifestation qui s'est déroulée devant l'hopital Robert Debré. Nous avons appris aujourd'hui en fin de journée qu'elles étaient déférés et qu'elles passeraient au TGI demain (samedi) sans que l'on sache si c'est pour y être jugé ou simplement pour un rappel à la loi. Les seules charges établies sont outrage à agent et refus d'empreintes. Un texte expliquant plus précisément les circonstances de l'arrestation viendra à l'issue du de la libération des compagnons.

Nous proposons de venir les soutenir demain (samedi) à la sortie du TGI de Paris (metro 12 Arrêt Porte de Clichy) à partir de 11h.