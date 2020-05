[Vidéo] - Le monde d’après

Mis a jour : le mercredi 27 mai 2020 à 15:39

Mot-clefs: contrôle social actions directes coronavirus

Revue de presse expérimentale et oscillante autour du post-confinement et du pré-déconfinement. Couvrir le spectre le plus large possible, de la soupe propagandiste du journal d’État, aux blogs recensant méthodiquement les actions directes contre la techno-structure capitaliste. Bien évidemment, en oubliant volontairement tout le reste au milieu.