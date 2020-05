La victoire de Ça me trace ?

Mis a jour : le lundi 18 mai 2020 à 10:19

Mot-clefs:

Lieux:







Grâce à mon « appli » alerte connard, j’ai été prévenu que j’ai croisé la route d’un malade infecté par le virus du credo capitaliste.

Pour parer au risque qu’il en contamine d’autres je vais décrire les symptômes caractéristiques de cette infection :

Le plus flagrant est une obsession de « sauver l’économie » au mépris des humains et même sans crainte de les faire crever. Ainsi, il faudrait que les travailleurs retournent sans tarder au chagrin, même sans protections réelles ; s’entassent dans les transports en commun pour la croisade du boulot ; exposent leurs enfants aux risques d’écoles et garderies passoires ; acceptent la démolition totale du « droit » du travail, déjà bien miné, pour que le Cac 40 recommence à s’engraisser.

Il faudrait aussi qu’ils se laissent à nouveau affecter par la fièvre acheteuse, dépensent toujours plus en gagnant toujours moins, et ne pensent pas à autre chose, surtout pas à la manière dont l’hystérie marchande contribue au ravage de la planète et aux maladies qui en découlent.

Pour veiller à cela, les polices auront toujours plus de moyens et le loisir de s’en donner à cœur joie dans le contrôle incontrôlé et les « bavures » saignantes. Big Brother développera ses traçages et fichages généralisés avec l’alibi en béton de Guerre à la pandémie (Plus efficace que l’antiterrorisme, déjà costaud). Et les états d’urgence empêchant de protester contre tout ça confineront les populations dans une paralysie asphyxiante.

Voilà ce que ce virus promet d’infliger toujours plus au monde si rien n’est fait pour le combattre.

Heureusement notre conseil scientifique, minoritaire mais dynamique, travaille énergiquement à un vaccin qui pourrait s’avérer efficace. Il s’agit d’un cocktail d’initiatives indépendantes de l’Etat, de solidarités, d’entraides, de fraternités, d’organisations autonomes de résistance, de luttes de classes, d’écologie offensive, de communalisme, etc. Si nous arrivons à l’appliquer suffisamment généreusement nous ne finirons pas entièrement déconfits. Sinon…

Gédicus

1er mai 2020