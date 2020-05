Mis a jour : le mardi 12 mai 2020 à 15:13

Mot-clefs: art

Lieux:



Au carrefour des ralliements tout le monde ment, tous coupables et innocents!

Coupables ! Nous sommes les prisonniers libres du monde civilisé. Notre conscience nous rend coupable, alors on nous accable. Nés coupables de ce que nous n’avons pas fait, Devenus coupables de ce que nous voudrions bien faire. Prostrés en attendant la providence, nos explications, des excuses… d’esclaves. Coupable celui qui vit Coupable celui qui meurt Coupable celui qui agit ! Coupable celui pleure ! Andras ? coupable ! Saint Pire ? coupable ! Nous sommes coupables. aux carrefours des ralliements, tout le monde ment, tous coupables et innocents ! Nous sommes le reflet brisé du monde bouleversé. Notre impuissance nous rend servile, une arme pour des gens habile. La farce tragique peut continuer, notre seule consolation : oublier. Dévorés par l’envie de caprices dociles Rongés par l’ennui de vices faciles Nos aspirations, retrouver enfin… notre volonté. Coupable celui qui prie ! Coupable celui qui danse ! Coupable celui qui obéit ! Coupable celui qui pense ! L’assassin ? coupable ! L’homme de bien ? Coupable ! Ils sont coupables. aux carrefours des ralliements, tout le monde ment, tous coupables et innocents ! Enchaînés à nos doutes, Nos certitudes, les barreaux d’une prison absurdes Nos désirs sont des rêves d’actions, Tout est vrai comme la révolution. Le comprendre c’est là le vrai savoir, Tout est faux comme l’idée même du pouvoir. Coupable celui qui change Coupable celui qui plaide Coupable celui qui mange Coupable celui qui aide La liberté ? les idées ? le droit ? la morale ? la sagesse ? la paix ? Les dieux ? La vie ? L’égalité ? Les Hommes ? Tous… Coupables !