Lupus Medics : site de street medic anarchiste et scientifique

Mis a jour : le vendredi 8 mai 2020 à 22:33

Mot-clefs: Médias street-medic

Lieux:



Lupus Medics est un site créé très récemment, ayant pour ambition d'analyser et partager tous les savoirs scientifiques pouvant aider au développement d'une pratique de la street medic plus autonome et plus éprouvée.

En parcourant des articles scientifiques, des livres ou des rapports officiels, notre objectif est de donner à chacun et chacune des outils et des connaissances pour prolonger et affiner ses compétences en secourisme, et pour développer un regard critique sur le savoir médical, savoir d'utilité publique et pourtant soigneusement tenu à l'écart de toutes et tous. En manifestation, dans les ZAD ou même dans la vie de tous les jours, le secourisme peut être une compétence précieuse, pour prendre soin de ses camarades et de ses proches, et nous avons pour ambition de prolonger cette autonomisation un peu plus loin. Il n'est certes pas question de remplacer le corps médical ou de faire de la médecine clandestine, mais plutôt de pratiquer des gestes de premiers secours de façon plus éclairée, en ayant davantage conscience de leurs apports et de leurs limites.

À la fois pour des raisons de coûts et d'anonymat, notre site est hébergé sur le réseau Tor, et il vous faudra donc utiliser Tor Browser pour le visiter. Voici son adresse : https://lupus2fesdri4o74.onion

Le site est pour l'instant très récent, et son apparence est volontairement minimaliste. Il sera étoffé progressivement au fil du temps, des besoins, et des ressources que nous trouverons. À bientôt !

Be careful with each other, so we can be dangerous together.