Le conseil scientifique promeut le flicage numérique sur la foi d'une note de Terra nova

Mis a jour : le mercredi 6 mai 2020 à 15:14

Mot-clefs: Informatique contrôle social coronavirus

Lieux:



A l'approche du déconfinement souhaité par Macron, le conseil scientifique a planché sur les différents outils censés éviter un retour de l'épidémie et a pondu un avis détaillé, avec des fiches techniques dans lesquelles il décrit ses états d'âmes. On s'est attardé un peu sur celles qui parlent des outils numériques, et ça fout franchement les pétoches.





Pour plus d'informations sur le traçage automatisé, on vous invite à lire notre hors-série sur la question.

La question de l'utilité des applications de traçage est vite traitée, dans la fiche technique numéro 4 : « Des travaux de modélisation suggèrent que ce type d’approche peut considérablement renforcer l’efficacité du contrôle sanitaire de l’épidémie ». On appréciera l'absence de référence vers les études en question.

Il faut aller tout à la fin du document pour trouver d'où vient cette assertion : un article publié dans la revue Science et un rapport d'une membre du « think tank progressiste » Terra nova financé par Danone, Engie ou même Google... Terra nova avait été épinglée par le Monde diplomatique pour être un vivier à expert·es, un endroit où on cultive l'entre-soi et le conformisme idéologique des classes dirigeantes. Un chercheur américain commente les notes de Terra nova comme bien plus remarquables par leur profusion étourdissante que par leur contenu.

Ce rapport a une ligne directrice claire : le numérique vient uniquement en soutien à des mesures de contrôle épidémiologique. La question de la vie privée est donc subordonnée à celle de l'efficacité des mesures d'endiguement de l'épidémie. Elle est même complètement secondaire : les applications de traçage de contact sont vues comme un outil d'empowerment, sur la base du volontariat, dans le cadre de la civic tech, permettant de se saisir des enjeux sanitaires. On aimerait bien comprendre comment !? À défaut, il faudra de toute façon imposer leur usage, puisqu'elles sont efficaces. Tant pis pour le volontariat...

Si les usages volontaires sont à privilégier, des options obligatoires ne peuvent être écartées [...] Tout en pouvant techniquement se dispenser du consentement, les outils numériques permettent aussi de le recueillir à travers des usages volontaires. A défaut de consentement, un haut degré de transparence doit s’accompagner d’une information intelligible, y compris pour les personnes éloignées du numérique.

On retrouve le ton martial du gouvernement, que les scientifiques cachent d'habitude sous plus de précautions oratoires : « De manière générale, les mesures sanitaires visant à la protection de la population sont pour un État un devoir ». On n'observe jamais autant de volontarisme lorsqu'il s'agit de lutter contre le tabac (78.000 morts par an en France) et l'alcool (49.000 morts).

Conscient·es des réticences que la population pourrait nourrir face à cette surveillance volontaire mais imposée, les éminences prennent par la suite un ton censément rassurant : « Une levée de l’anonymat n’implique pas la levée de la confidentialité ». On aimerait les croire, ou au moins comprendre ce que ça peut bien vouloir dire. Idem lorsqu'iels insistent sur l'importance de prendre en compte « nos concitoyens éloignés du numérique » avec des « options adaptées [...] à partir de moyens humains, matériels ou numériques appropriés ».

On aimerait que ce soit déjà le cas en temps normal, alors qu'une partie non négligeable de la population se trouve en difficulté pour la réalisation de démarches administratives informatisées.

- Sans évoquer des scénarios – au demeurant plausibles – d’une « Uberisation » du système de santé, une stratégie numérique peut déboucher sur une rupture technologique importante.

- « La French Tech offre des espoirs prometteurs et se mobilise pour développer de nouvelles solutions en contexte épidémique. »

Que peut-on tirer de ces lectures, à part quelques tranches de rire et une bonne chair de poule ? Comme on l'avait déjà remarqué dans une gazette précédente, le conseil scientifique fait appel à très peu de travaux scientifiques pour étayer ses affirmations.

Par ailleurs, il n'y a rien de « scientifique » dans les argumentaires déployés qui sont tellement vagues qu'on ne sait même pas à quels outils numériques ils font référence. Si le texte ressemble plus à une copie de concours d'entrée à l'ENA qu'à un article de revue scientifique, c'est parce que son objectif n'est pas d'étudier des applications concrètes, pour peser le pour et le contre, mais de donner une caution scientifique à l'action gouvernementale à venir.

Les limites à l'efficacité du traçage, posées par l'absence de libre-consentement, le faible nombre d'utilisateur·ices attendu·es et les détournements de l'application ne sont même pas évoquées... L'amateurisme des scientifiques du conseil sur les enjeux du traçage informatisé est flagrant, sans doute parce que le seul « spécialiste du numérique » parmi elleux est Aymeril Hoang, un habitué du pantouflage et ancien directeur de cabinet de Mounir Mahjoubi, véritable VRP du traçage.

Le conseil scientifique permet au gouvernement de se défausser des responsabilités politiques concernant son action, de manière encore plus flagrante que d'habitude.

Cet article est publié dans La Gazette des confiné·es #11 - Rentrée des demi-classes, 1er mai et sorties sous surveillance.

La Gazette des confiné·es est un collectif ouvert d'ami·es basé·es entre autres à Nantes, Tours et Paris qui souhaitent mutualiser la prise d'informations portant sur la crise du Covid-19 sur internet afin de ne pas rester chacun·e de son côté isolé·e face aux écrans et de nous libérer du temps pour faire et penser à autre chose. La gazette paraît tous les quatre jours sur La Déviation et le réseau Mutu grâce à Paris-Luttes Infos et La Rotative).

Consultez aussi

Gazette #1 - Etat d'urgence, techno-police et solidarités

Gazette #2 - Répression, école et données scientifiques

Gazette #3 - Dr Raoult, rapports Nord-Sud et biodiversité

Gazette #4 - Travail du sexe, Ehpad et barricades

Gazette #5 - Journaux, chloroquine, marchés au pas

Gazette #6 - Précarité, santé mentale et masques

Gazette #7 - Guerre, cocarde et propagande

Gazette #8 - Révoltes, perspectives et travail

Gazette #9 - Science, peurs et épandages

Gazette #10 - Émeutes, BlackRock et grève des loyers

Gazette #11 - Rentrée des demi-classes, 1er mai et sorties sous surveillance