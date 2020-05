Proposition d’expérimenter le vaccin contre le Covid-19 sur les Africains : un révélateur de l’héritage colonial qui empoisonne nos sociétés

Mis a jour : le lundi 4 mai 2020 à 22:51

Mot-clefs: Racisme Répression Resistances antifascisme

Lieux:







« Ce genre de propos racistes ne font rien avancer. Ils vont contre l’esprit de solidarité. L’Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d’essai pour aucun vaccin », chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancien chef de la diplomatie éthiopienne.

La crise du virus Covid-19 que traverse l’humanité aujourd’hui, rend lisibles tous les dysfonctionnements politiques et économiques qui y ont conduit. Elle montre comment ce sont les populations les plus affaiblies qui, partout dans le monde, payent le prix le plus lourd, en termes de vies humaines sacrifiées. Dans nos contrées riches et « très savantes », ce sont aussi les populations affaiblies par l’âge, la maladie, la situation sociale et économique qui sont les plus affectées.

Cet échange incroyable révèle une autre dimension, toujours occultée, celle d’un racisme systémique et d’une négrophobie profonde qui atteint aujourd’hui encore, en priorité, en France, en Europe, aux États-Unis, les populations racisées, discriminées, ségréguées.

Proféré tout naturellement, dans une tonalité « normale et décomplexée », cet échange entre deux scientifiques nous rappelle à quel point le colonialisme, et le racisme qui l’accompagne, sont profondément intégrés dans notre société.

Littéralement, les protagonistes – cela se voit même dans leurs tentatives d’excuses – n’entendent pas ce qu’ils ont dit, ils ne voient pas le problème. Cela nous rappelle à quel point l’Afrique noire est encore prisonnière des stéréotypes construits depuis des siècles pour permettre la conquête, la mise en esclavage, l’exploitation et la déshumanisation de millions d’êtres humains.

Ces stéréotypes ont imprégné profondément nos sociétés, jusqu’au plus haut niveau, et l’on continue d’associer la couleur noire au mal sous toutes ses formes : barbarie, cannibalisme, maladie, impureté, mais aussi, mais encore, délinquance, violence... Tandis que l’image du blanc continue d’être associée à la pureté, l’innocence, la civilisation...

Que la journaliste présentant l’émission choisisse de ne pas intervenir pose le problème de la responsabilité du média, en effet ce n’est pas la première fois que des propos choquants de cette nature sont tenus sur cette chaîne qui se contente en général d’enregistrer une réprimande minimaliste du CSA, et continue sa route. Il est temps que des sanctions soient prévues et appliquées contre les médias qui diffusent des propos stigmatisants ou racistes.

Le virus Covid-19 n’est pas raciste, il ne choisit pas ses victimes, ce qui l’est c’est son traitement politique, médiatique, et cela nous indigne !

L’échange de ces scientifiques nous rappelle que l’Afrique a servi de laboratoire d’expériences au service du « maître européen » depuis des siècles, et que, selon eux, cela devrait pouvoir continuer normalement. Cette continuité redoutable doit être dénoncée et combattue.

Nous en faisons une priorité pour la société malade du Corona aujourd’hui et celle de demain qui devra trouver des modes d’existence non destructeurs.

Cette tribune a été initiée par cinq organisations qui se sont constituées en plateforme de lutte contre le racisme sous toutes ses formes.