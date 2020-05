Barcelone: propagande par le fait

Mis a jour : le dimanche 3 mai 2020 à 14:57

Mot-clefs: actions directes expropriation

Lieux: barcelone







Mercredi 29 avril, un groupe de personnes a réussi à réaliser un pillage dans un Veritas du quartier el Raval, puis est sorti en lançant des tracts avec des messages incitant à piller les supermarchés et à se rebeller contre ce système qui nous fait crever de faim.



On nous a fait parvenir ces photos où sont exposés les produits

soustraits et quelques-uns des papillons lancés. [parmi lesquels : Papa État, je ne te réclame pas ce que tu m’as volé, et L’épidémie c’est la faim et le remède la rage incontrôlée].

Des anarchistes pillent un supermarché Veritas à Barcelone

traduit de l’espagnol de metropoliabierta, 30 avril 2020

Le vol s’est produit mercredi, dans un des magasins de Veritas du quartier Raval. Précisément, il s’agit du supermarché situé au numéro 17 de calle del Dr. Dou, selon ce qu’ont confirmé des sources proches de cette chaîne. Selon les mêmes, cette chaîne de supermarchés premium avait reçu des menaces ces derniers jours contre plusieurs de ses établissements.