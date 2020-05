1er Mai La Roche sur Yon

Mis a jour : le vendredi 1 mai 2020 à 18:02

Mot-clefs: actions directes mouvement coronavirus

Lieux: la-roche-sur-yon vendée





1er Mai inédit à La Roche sur Yon et partout dans le monde pour la première fois depuis 1886 à Chicago aux Etats-Unis et 1891 à Fourmies en France.

Confinement oblige et rassemblement interdit, c'est à contrario des années précédentes, chez nous ou à la va-vite que l'expression de ce 1er Mai si particulier a pris forme, par quelques banderoles et messages accrochés à différents endroits de la ville en soutien aux soignants, aux précaires, en référence au 1er Mai et au monde d'après ou aux martyrs tués par la police de Chicago en 1886. Rien d'exhaustif dans ces photos trouvées sur le net et prises à la volée, il n'est pas facile de faire le tour de la ville par les temps qui court. Si vous avez d'autres photos, elle peuvent être rajoutées dans les commentaires ci-dessous.

Nous reprendrons la rue dès que possible pour que ce gouvernement et le patronnat et autres financiers comprennent que leur monde capitaliste est bel et bien fini avec sa mise à mal par ce virus qui prouve finalement sa grande fragilité. Nous donnerons les derniers coups qu'il faudra pour en finir et pour pouvoir créer enfin un monde égalitaire, solidaire et respectueux de la faune et la flore. Plus rien d'utopiste là-dedans, nous y sommes !