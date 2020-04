Mis a jour : le mardi 28 avril 2020 à 22:50

Mot-clefs: sexualités consentement agression abus

Lieux:



Témoignage - Abus sexuels dans le couple

Ce récit a pour but de montrer comment une fille peut être programmée à la soumission sexuelle, la culpabilité, la honte et le silence. Et comment un garçon peut se croire permis de forcer sa partenaire, la harceler et la manipuler pour la garder sous son emprise, sous couvert de l'amour.

Ou du devoir conjugal.