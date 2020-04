Face à l’État et au capital, notre lutte n’est pas confinée !

Mis a jour : le dimanche 26 avril 2020 à 16:39

Mot-clefs: contrôle social coronavirus

Lieux:



La pandémie mondiale de COVID-19 est en pleine expansion et elle a déjà fait des dizaines de milliers de mort·e·s dans le monde, dont plusieurs milliers en France. La gestion de la crise sanitaire par l’État et le patronat montre que c’est avant tout une crise du capitalisme.

Les politiques d’austérité et de casse sociale dans le secteur de la santé ont intensifié cette crise sanitaire avec un risque croissant de saturation du système hospitalier. Parallèlement, le patronat met tout en œuvre pour maintenir ses entreprises indépendamment des risques sanitaires qu’il fait peser à des milliers de travailleur·euse·s, en particulier aux femmes qui sont en première ligne des métiers sous tension : aides soignantes, femmes de ménage, infirmières, caissières etc.

Le gouvernement Macron a déclaré « nous sommes en guerre ». Mais c’est bien à nous qu’il la mène : travail maintenu dans les secteurs non essentiels, absence chronique de masques et de tests, sous effectif et manque de matériel à l’hôpital, absence de solution d’hébergement digne et stable pour les sans abris, mesures tardives et inconséquentes pour faire face aux violences faites aux femmes en augmentation, conditions sanitaires catastrophiques dans les Centres de Rétention Administrative et les prisons et la liste n’est malheureusement pas exhaustive !

Afin de contenir l’épidémie qu’il a été incapable d’anticiper et de gérer, la seule réponse du gouvernement a été des millions de contrôles policiers, des dizaines de milliers de procès-verbaux pour non respect du confinement et le déploiement d’un dispositif de surveillance sans précédent en particulier dans les quartiers populaires (traçage des téléphones, drones et hélicoptères...).

Aucune « union nationale » ne peut être envisagée avec nos ennemis. Face au développement des discours racistes et nationalistes, nous affirmons que la seule alternative est dans la solidarité et l’entraide entre les peuples.

La crise économique et sociale annoncée à la sortie de la crise sanitaire impose que les organisations révolutionnaires, anticapitaliste et antifascistes, fassent front ensemble pour faire face et préparer les conditions d’une alternative révolutionnaire. Chacun·e doit dès aujourd’hui s’engager dans ce sens !



Le combat contre l’État et le capital ne doit pas être confiné. Plus que jamais, nous devons préparer et organiser la riposte !

En particulier, nous appelons à soutenir à Toulouse et sa région plusieurs initiatives d’auto-organisation et de solidarité populaire :

et toutes les initiatives allant dans ce sens !

Toulouse, le 10 avril 2020

Premiers signataires : Secours Rouge Toulouse, UD Confédération Nationale du Travail 31, Groupe Libertad – Fédération Anarchiste, Union Antifasciste Toulousaine, Association Eunomia, Union Communiste Libertaire – Toulouse et alentours

https://iaata.info/Face-a-l-Etat-et-au-capital-notre-lutte-n-est-pas-confinee-4170.html