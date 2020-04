Enfermés dehors

Mis a jour : le mardi 21 avril 2020 à 03:52

Mot-clefs: bouffe quartiers populaires coronavirus

La protection civile fait actuellement des maraudes dans Paris, de même que la Croix Rouge. A Ménilmontant dans le 20e arrondissement de Paris, une petite association - Les Marmoulins De « Ménil » - est mobilisée : montée en 2015 par un groupe d’ami.e.s engagé.e.s du quartier "Belleville-Ménilmontant-Gambetta", réunis autour de l’atelier de cycles le BMG rue Sorbier, elle distribue depuis quelques jours des repas chauds aux sans-abri. Les victuailles proviennent en partie du Quartier Rouge, restaurant de la rue de Bagnolet près d’Alexandre Dumas, et de la récupération des invendus auprès de supérettes du quartier : deux supérettes de la rue des Pyrénées ont été les premières mobilisées. La pharmacie du 234 rue des Pyrénées quant à elle fournit gracieusement des solutions hydroalcooliques et du matériel de santé de base : désinfectants, pansements... aux Marmoulins de Ménil.

Le 14 avril dernier, Maud équipée de son appareil photo et moi de mon stylo, avons accompagné la maraude du jour - le trio Gwenn, Héloïse et Adia - chacun armé d’un caddie plein. Départ du Q.G. des Marmoulins de Ménil rue Sorbier direction porte de Bagnolet, avec une halte place Edith Piaf auprès de Datcho, un sans-abri bulgare arrivé d’Allemagne il y a 3 mois et qui repartirait bien dans son pays « s’il y avait des bus... ». Porte de Bagnolet, Fatima et Momo, habitants du quartier (tous deux au RSA) passent leur journée à protéger une quinzaine de SDF regroupés au rond point. En bonne « Mama », Fatima (mère de 6 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants) leur apporte à manger et s’installe dans son fauteuil pour veiller sur eux d’un regard bienveillant. Fatima a travaillé jusqu’en 2011 comme masseuse au Hammam de Ménilmontant. Momo vit également dans le coin avec sa femme et ses 4 enfants. Comme d’habitude, ce sont les pauvres qui aident les pauvres...

Les maraudeurs aux caddies allégés passent le périph". A Bagnolet, près du métro Gallieni, Fatma, entourée des siens, remercie chaleureusement la maraude des Marmoulins De Ménil pour les repas chauds. Ils sont une vingtaine de Roms du village de Ladif en Bulgarie à camper à ce carrefour : 3 familles qui montent tous les soirs des cabanes pour s’abriter la nuit. Une douzaine de leurs compatriotes sont eux hébergés de l’autre côté de la rue à l’hôtel Ibis. Fatma espère que des chambres d’hôtel supplémentaires seront débloquées pour elle et sa famille...

Tous les jours en fin d’après-midi, une nouvelle maraude part du BMG rue Sorbier. Dimanche 19 avril, d’autres Marmoulins ont tracé en direction de Colonel Fabien. La veille, plus de 50 repas chauds avaient été distribués par les volontaires de l’asso.

Comme disent Les Marmoulins : « Plus nous serons nombreux et plus les possibles se multiplieront. Et à la fin, c’est nous qu’on va gagner ! »

Alors n’hésitez pas à les contacter et à les soutenir :

https://www.helloasso.com/associations/les-marmoulins-de-menil

Photos : Maud Lemaistre.

Facebook.com/les.marmoulins.de.menil - Email : marmoulins75020@yahoo.fr