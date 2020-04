Militariste et coûteux : le service national universel résiste au coronavirus. Pour combien de temps ?

Mis a jour : le dimanche 19 avril 2020 à 11:18

Mot-clefs: Guerre Education contrôle social coronavirus

Lieux:





Plusieurs pétitions en ligne demandent l'arrêt définitif du SNU.

« Le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant », déclarait quasi-mystique Emmanuel Macron lundi 16 mars, au moment d'annoncer le confinement. Peut-être ressemblera-t-il plutôt au siècle précédent, tant le SNU sent la naphtaline.

L'uniforme bleu marine et blanc des participant·es est floqué d'une immense cocarde tricolore. Quant aux activités, elles parleront d'avantage aux bidasses qu'aux Copains du monde du Secours pop'. Lever au drapeau à 5 h 30, parcours d'obstacles, culture patriotique, cérémonies en tout genre... Souvenez-vous des malaises survenus pendant l'inauguration d'une statue du général de Gaulle, à Evreux, en plein cagnard, l'an passé.

« L'architecture initiale a en partie été construite par le général Menaouine et son groupe de travail », prévenait Gabriel Attal en janvier 2019. L'armée est décidément un vivier de recrutement majeur pour la macronie, qui vient de charger le général Lizurey d'un auditeur sur la crise du covid-19. Nous en parlions dans notre précédente gazette.

Le site gouvernemental etudiant.gouv.fr fait moins semblant que l'exécutif lorsqu'il explique que le SNU comporte en réalité trois phases et que la dernière, facultative, est celle de l'engagement, notamment dans un corps en uniforme. Les ambitions d'un pouvoir pour sa jeunesse, en somme.

Si cette promesse présidentielle ravit certainement l'électorat réactionnaire, le SNU n'en a pas moins un coût. Sa généralisation à l'horizon 2024 pèserait entre 2,4 et 3 milliards d'euros par an dans le budget de l'État, estime un rapport remis au premier ministre en 2018. Entre 1 et 1,5 milliard, communique plus timidement le gouvernement. Ce qui ne comprend dans aucun des cas les lourds investissements de base pour retaper les casernes.

Il est toutefois permis de douter que ce projet dépassera le stade de l'expérimentation.

S'il était plutôt aisé de trouver 2.000 jeunes intéressé·es par l'armée, la police ou les pompiers lors du lancement, le ministre de la Jeunesse se garde bien d'annoncer un chiffre pour cette année. Le syndicat Solidaires Jeunesse et Sport avance que seules 8.000 inscriptions étaient enregistrées avant le confinement. Or, la barre officielle a été ramenée subrepticement de 40.000 à 30.000.

D'ailleurs, les inscriptions sont prolongées, malgré les relances incessantes auprès des profs, dont a pris connaissance la Fédération nationale de la libre pensée, qui milite pour l'abrogation du SNU.

Quant au coût, il faudra d'autant plus le justifier à l'heure où les CHU créent des cagnottes Leetchi. Sans parler des associations qui s'asphyxient, malgré leurs qualités reconnues en termes d'émancipation, de solidarité et de mixité.

Cet article est publié dans La Gazette des confiné·es #7 - Guerre, cocarde et propagande.

La Gazette des confiné·es est un collectif ouvert d'ami·es basé·es entre autres à Nantes, Tours et Paris qui souhaitent mutualiser la prise d'informations portant sur la crise du Covid-19 sur internet afin de ne pas rester chacun·e de son côté isolé·e face aux écrans et de nous libérer du temps pour faire et penser à autre chose. La gazette paraît tous les quatre jours sur La Déviation et le réseau Mutu grâce à Paris-Luttes Infos et La Rotative).

Consultez aussi

Gazette #1 (état d'urgence, techno-police et solidarités)

Gazette #2 (répression, école et données scientifiques)

Gazette #3 (Dr Raoult, rapports Nord-Sud et biodiversité)

Gazette #4 (Travail du sexe, Ehpad et barricades)

Gazette #5 (Journaux, chloroquine, marchés au pas)

Gazette #6 (Précarité, santé mentale et masques)

Gazette #8 (Révoltes, perspectives et travail)