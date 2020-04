[Maroc] Campagne d'outing suite à des propos haineux à l'égard de la communauté LGBT+

Mis a jour : le mardi 21 avril 2020 à 03:47

Mot-clefs: genre

Lieux:



Ce 13 avril, réagissant à des commentaires inappropriés, « Sofia Taloni », également connue sous le pseudonyme « Naoufalmoussa » sur Instagram, « influenceuse », trans, d'origine marocaine mais vivant à Istanbul en Turquie, a induite une campagne incitant sur les réseaux sociaux à la délation des homosexuels.

La jeune femme, suivie par plus de 500.000 followers, estime entre autre que le mouvement « Queer », en effervescence au Maroc, favorise la propagation de l'homosexualité. Elle regrette aussi que les associations dédiées à la lutte contre le VIH dans le pays n'en prennent conscience. Et elle a invité la population à cesser l'hypocrisie, en téléchargement notamment l'application Grindr, avec création de faux profils, pour démontrer aux mères et femmes où se retrouvent leurs frères, fils ou époux. Une incitation qui a rapidement trouvé écho sur internet.

De nombreuses personnes en ont été victimes, leurs profils et informations privées ont été relayés, exposés. STOP homophobie a reçu plusieurs témoignages. Il y a eu des menaces, de la violence. Nous avons prévenu les plateformes. Grindr a réagi avec un message d'alerte, mais la vidéo du live continue de circuler.

Nous invitons donc nos amis marocain.e.s à prendre toutes les précautions, conserver leurs données persos et photos, jusqu’à maitrise de la situation. Si vous avez été harcelé.e.s, n'hésitez pas à nous contacter.

Il convient de rappeler que l'article 489 du code pénal marocain punit tout acte sexuel entre hommes d'une peine pouvant aller jusqu'à trois années de prison ferme, s'il n'y a pas eu lynchage...