Des banderoles déconfinées à Toulouse... On remet ça partout ailleurs le 27 avril !

Mis a jour : le vendredi 17 avril 2020 à 21:43

Mot-clefs: coronavirus

Lieux: toulouse



Depuis 3 semaines, les 3 minutes d'applaudissement de 20h ne nous font pas du bien dans ce que ça renvoie : le seul moment autorisé et encouragé par l'état pour « s'exprimer » de manière cadrée et consensuelle et après rentrer chez soi bien sagement.



...

Du coup, le dimanche 12 avril, une dizaine de banderoles sont allées s'accrocher à différents endroits de Toulouse, un peu avant 20h. Elles étaient dans la rue, par exemple en face de gros immeubles, pour perturber un peu le rituel quotidien.

On pouvait notamment y lire :

« Le pire des virus... C'est l'État !

Solidarité rebelle avec toutes les incontrôlables ! »

« Liberté pour tous/tes les prisonnières ! »

« 4 ans loi prostitution. Soutien urgent aux travailleureuses du sexe »

« Si c'est pas le Corona, ça sera moi, Mort aux bourgeois ! »

« Le confinement tue. Béziers 8/04. Une règle que personne ne respecte n'existe pas. »

« L'état autoritaire c'est le virus, pas le remède (Fais pas ton flic, y en a déjà TROP) »

C'est une petite contribution, comme d'autres dans la période, à faire exister de la critique et de la colère dans les rues. En tout cas, nous on a trouvé ça motivant de savoir que le même jour on était plusieurs à faire un truc, au même moment. Du coup on s'est dit qu'on allait recommencer !

Lundi 27 avril, un peu avant 20h, un peu partout en fRance et même ailleurs :)

...et ce serait trop chouette si toi/vous avez envie de participer. Savoir qu'on est plein au même moment à exprimer notre rage contre ce monde de merde, par une banderole, des tags,...