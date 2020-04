Lyon : Action anti-transphobie contre Basic-Fit

Mis a jour : le mardi 21 avril 2020 à 03:46

» Mangez vos mort•es transphobes de merde

Tu pues la transpi, tu pues la transphobie

Toutes les meufs trans sont les plus belles de mes copines

J’ai suffisamment de muscles pour te casser les dents

Bisous sur vos biceps mes soeurs trans »

Le contexte : Le coin des LGBT+ a diffusé sur twitter la réponse de Basic Fit à propos de la potentielle exclusion des femmes trans des clubs « Ladies Only », le service client n’hésite pas à assumer que « les clubs Ladies Only sont uniquement accessibles aux femmes cis ». Depuis l’existence du club de sport, de nombreuses personnes trans sont refusées à l’entrée des vestiaires du genre dans lesquelles elles se reconnaissaient. Grâce à Collages Féministes Lille qui a dévoilé des captures d’écran d’une conversation du personnel, nous savons qu’à l’intérieur, l’équipe affiche sa transphobie sans complexe en insultant une femme trans après l’avoir humilité plus tôt.

Suite à ces révélations, Basic-Fit France s’excuse : « Nos clubs Ladies Only sont ouverts à toutes les femmes » et affirme que Basic-Cis est avant tout « une marque inclusive ».

Tandis qu’à l’intérieur des clubs de sport les hommes cisgenres s’injectent de la testo pour gonfler leurs muscles et parfaire leur masculinité toxique, Basic-Fit se la joue police du genre pour exclure les personnes trans des salles de sport. Pourtant, on a suffisamment de MUSQLES pour vous péter les dents.

Derrière ces excuses minables, rien d’autre qu’une stratégie marketing progressiste déjà présente aux fondements du club « Ladies Only ».

Si l’on se fie à la description que Basic-Fit donne du club « Ladies Only », il s’agit « d’espaces d’entraînement réconfortants et abordables pour permettre aux femmes de s’entraîner ». De quoi Basic-Fit est-il sensé réconforter les femmes ? Pas de la réappropriation capitaliste du combat féministe à priori. Mais qu’il y a t-il d’autre d’indispensable pour un espace de sport en non-mixité ? Ne cherchez plus : « Les clubs Ladies Only sont développés et pensés pour les femmes : plus de bois, plus de plantes, plus de couleurs pastel. » C’est donc ça qu’il faut aux femmes ! Et surtout, des altères plus légères, pour qu’elles ne se cassent pas, faibles qu’elles sont…

Bref, ni votre comm' de « woke brand », ni vos mails d’excuses n’effaceront les violences et exclusions que vous nous faites subir. Votre décision initiale d’interdire l’accès des meufs trans aux clubs « Ladies Only » (ou plutôt « Cis Ladies Only ») a déclenché une vague de haine transphobe de plus et les répercussions psychologiques graves que cela implique pour les personnes trans. Vous participez à l’entretien d’un sentiment d’impunité sur les agressions transphobes, dans vos salles de sport, dans le métro, dans la rue et sur nos lieux de travail et d’études. Vous désignez les meufs trans comme cible à persécuter et simultanément, vous invisibilisez les mecs trans et les personnes non-binaires.

Malgré votre tentative d’exclure les personnes trans, cela ne nous pas découragé à faire du sport : on a mis nos joggings et on s’est rendu•es à un de vos clubs Basic Fit pour le repeindre.

Faites gaffe à vous, on n’hésitera pas à sortir nos altères d’appartement pour briser vos vitres. Basic Fit a cru pouvoir nous interdire l’accès à un espace, nous insulter, nous humilier et s’excuser comme si de rien n’était. Par cette attaque, nous lui rappelons, ainsi qu’à toutes personnes qui souhaitent restreindre nos libertés, nous vous trouverons et nous riposterons. Ce n’était qu’un jogging et s’il le faut, on se reverra pour le 400 mètres.

Signé le M.U.S.Q.L.E.S. Mouvement Ultra Sauvage Queer pour la Libération des Équipements Sportifs

Action certifiée en non-mixité trans.

PS (à bas le Parti Socialiste cependant) :

Toutes les personnes trans ont des M.U.S.Q.L.E.S. Même si l’on cherche à intimider les basic cis par cette action, on veut aussi montrer à nos adelphes trans que là où il y a transphobie, il y a une réaction. Si vous n’en avez pas les moyens à cet instant ou un autre, d’autres le ferons.

Nous faisons cette action pour rappeler qu’il y a toujours une réponse à l’oppression : la solidarité et l’autodéfense trans.