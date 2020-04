Non à la loi d'autorisation ! Non à la dictature d'Orbán !

Mis a jour : le lundi 13 avril 2020 à 15:02

Mot-clefs: antifascisme europe dictature internationnal

Lieux: hongrie



Les groupes de soutien aux fascistes du Fidesz1 suivent humblement chaque pas que fait Orbán. Ils se rangent toujours de manière fiable derrière lui et ses causes, ce qui, dans ce cas, est la légitimation légale d'une dictature.

(Pour nommer un de ces groupes : Betyársereg, qui sont présents sur les événements du Fidesz, ainsi que sur les événements d'extrême droite radicale. Leur présence prouve qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre les néonazis et les partisans du gouvernement).

Le régime d'Orbán a progressivement étendu ses pouvoirs. En une décennie, toutes les institutions limitant le gouvernement (ou plutôt : Orbán, le chef) ont été affaiblies.

La Cour constitutionnelle, le Parlement, les tribunaux, la presse - il ne reste plus que de petits îlots à l'intérieur de ces zones, qui tentent encore de bloquer la propagation d'une autocratie totale. Orbán tente même d'utiliser le virus à des fins politiques. Il se présente comme l'unique personne qui assure la protection non seulement contre le virus, mais aussi contre tout ennemi intérieur et extérieur.

En même temps, il élimine également les derniers éléments de la démocratie civile.

La nouvelle loi d'autorisation2 accorde à Orbán un pouvoir illimité pour une période de temps illimitée.

Il n'y a aucun doute : c'est ce qu'il a prévu depuis des décennies.

Il atteint son objectif : non seulement il ne peut pas être vaincu par une action en justice, mais en plus les critiques publiques à son encontre ne seront pas tolérées. La presse indépendante va disparaître et il n'y aura ni protestations ni grèves. Il va sans dire qu'il n'y aura pas d'élections pendant un certain temps, ce qui ne change pas grand-chose en général. Ce n'est que dans de rares cas qu'une élection conduit à la chute d'un système autoritaire.

En quelques jours, cent mille personnes ont signé la pétition contre la loi d'autorisation, ce qui n'a pas eu d'effet sur la décision, mais cela montre que beaucoup s'opposent à la dictature d'Orbán.

Et les fascistes menacent, selon les attentes de leur chef, ceux qui s'opposent à Orbán.

Ces fascistes vont recevoir leur cadeau : Orbán va déchaîner les groupes nazis.

La propagation de la terreur fasciste est une conséquence logique du pouvoir illimité d'Orbán.

Le gouvernement n'essaie pas de nous protéger.

Il essaie de protéger son propre pouvoir illimité contre nous.

Non à la loi d'autorisation ! Non à la dictature d'Orbán !

AntiFa Action Budapest

1 Le Fidesz, de son nom complet Fidesz-Union civique hongroise (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség) est un parti politique d'extrême droite.

Fondé en 1988 comme un mouvement de jeunesse opposé a la République Populaire de Hongrie, il devient progressivement un parti conservateur et populiste, notamment sous l'influence de son président Viktor Orbán, Premier ministre du pays de 1998 à 2002 et depuis 2010.

2 La loi d'autorisation a été adopté par 137 votes tandis que 53 députés ont voté contre le 30 mars 2020. Elle permet à Orbán de légiférer seul par ordonnance (un 49,3 permanent!). Elle instaure également jusqu'à 5 ans de prison pour la diffusion de « fake news » sur le virus ou les actions du gouvernement, alors que les rares médias indépendants font régulièrement l'objet de telles accusations.

Lien site Anarchiste Hongrois : www.anarchoinfo.hu

A traduire dans d'autres langues et diffuser massivement.

Envoyer vos traductions à info@anarchoinfo.hu pour qu'ielles puissent les compiler sur leurs sites.

Texte Original :

A Fidesz fasiszta segédcsapatai alázatosan, feszült figyelemmel kísérik Orbán minden megmozdulását. Kérés nélkül is felsorakoznak vezérük mögé, most éppen a diktatúra jogi törvényesítése ügyében. (Ilyen csoport pl. a Betyársereg, melynek tagjai ugyanúgy felt?nnek a fideszes, mihazánkos, légióhungáriás rendezvényeken. Az ? jelenlétük mutatja, milyen könnyen átjárhatóak, vagyis nincsenek is határok a kormány támogatói és a neonácik között.)

Az Orbán-rezsim fokozatosan terjeszti ki hatalmát. Egy évtized alatt maga alá gy?rt jóformán minden, a kormányt - vagyis annak vezérét, Orbánt - korlátozó intézményt. Alkotmánybíróság, parlament, bíróság, sajtó - már csak kis szigetek maradtak egyes területeken, melyek megpróbálnak a teljes önkényuralom útjába állni. A kormányzó a járványt is politikai haszonszerzésre használja. Egyszemélyben intézkedik a védekezésr?l, többfrontos harcot vív nemcsak a vírus, de minden más küls? és bels? ellenség ellen is. És nem mellesleg felszámolja a polgári demokrácia maradékát. A felhatalmazási törvény korlátlan id?re teljhatalmat biztosít Orbánnak. Senkinek ne legyen illúziója: ez az, amire ez az ember készül évtizedek óta. Eléri célját, legális eszközökkel nem csak megbuktatni nem lehet többé, de nagy nyilvánosság el?tt már kritizálni sem. Megsz?nik a független sajtó, nem lesznek tüntetések, sztrájkok. Természetesen választások sem egy ideig, de az amúgy sem sokat ér, az autoriter rendszereket választások útján csak a legritkább esetben lehet leváltani.

Néhány nap alatt százezren írtak alá egy tiltakozó petíciót, ami persze nincs hatással a hatalomra, de jelzi, hogy nagyon sokan ellenzik Orbán diktatúráját. A fasiszták pedig, h?en gazdájuk elvárásához, a tiltakozókat fenyegetik. Meg fogják kapni a jutalmukat: Orbán szabadjára fogja engedni a náci csapatokat. A fasiszta terror kiterjedése logikus következménye Orbán korlátlan hatalmának.

A kormány nem minket akar megvédeni - a járvány terjedését mi magunk akadályozzuk azzal, hogy nem megyünk társaságba -, hanem a saját korlátlan hatalmát akarja megvédeni t?lünk.

Nemet a felhatalmazási törvényre, nemet Orbán diktatúrájára!

Traduction Anglaise :

The fasist support groups of Fidesz are humbly following every step that Orbán makes. They always reliably line up behind him and his causes, which in this case is the legal legitimation of a dictatorship. (To name one of these groups: Betyársereg, which are there on Fidesz events, as well as radica[a]l far-right events. Their presence proves how there are no dividing lines between neonazis and supporters of the government.)

The Orbán Regime has gradually expanded its powers. Within a decade all institutions limiting the government (or better put: Orbán, the leader) have been downtrodden.

The constitutional court, the parliament, courts, the press - there are only small islands left within these areas, which still try to block the spread of total autocracy. Orbán even tries to use the virus for political gains. As leader he is in one person ensuring protection against not only the virus, but against every internal and external enemy. On the side he also eliminates the last remaining bits of civil democracy. The authorization act grants Orbán unlimited power for an unlimited period of time. There are no doubts: this is what he's been planning for decades. He reaches his goal: not only can he not be defeated with legal action, but also public criticism against him won't be tolerated. Independent press will disappear and there won't be any protests or strikes. It goes without saying that there won't be any elections for a while, which doesn't change much in general. Only in the rarest cases does an election lead to the fall of an authoritarian system. Within days hundred thousand people have signed the petition against the authorization act, which did not have an effect on the decision, but it shows that many are opposing Orbán's dictatorship. And the fascists are, according to their leader's expectations, threatening those who object Orbán. These fashists will receive their gift: Orbán will unleash the nazi groups. The spread of fascists terror is a logical consequence of Orbán's unlimited power. The government doesn't try to protect us. It tries to protect its own unlimited power from us. No to the authorization act and no to Orbán's dictatorship!