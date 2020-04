La police tire au LBD sur une fillette de 5 ans dans les Yvelines

Mis a jour : le mercredi 8 avril 2020 à 14:01

C’était aux alentours de 18 heures, dans le quartier Noé. Six policiers interviennent, selon eux, « pour mettre fin à un rodéo en motocross » . A l’origine, un riverain aurait appelé le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine (commune limitrophe) affirmant avoir reconnu sa moto volée dans ce même secteur.

Lors de l’arrivée de la police sur les lieux, une moto est suspectée par la police comme étant celle déclarée volée. Le conducteur sera finalement rattrapé, interpellé et placé en garde-à-vue, bien que sa moto soit en règle. C’est cette intervention qui va déclencher une réaction compréhensible de la part des jeunes du quartier, qui subissent quotidiennement l’oppression policière, réalité banale dans ces espaces de relégation, de surcroît en cette période de confinement. Bref, on est bien loin du « guet-apens » dont la presse se fera l’écho dès les premières heures du drame, pour justifier l’injustifiable.

Au cours de cette intervention policière, les autorités reconnaissent que les policiers ont procédé à 14 tirs de LBD et 9 lancers de grenades (une lacrymogène et 8 de désencerclement).

C’est lors de ces échanges de tirs qu’une fillette de 5 ans, qui accompagnait son père pour descendre les poubelles, a été atteinte en pleine tête. Le tir a provoqué un grave traumatisme crânien qui a nécessité une prise en charge chirurgicale et la fillette, transférée à l’hôpital Necker à Paris, était lundi soir toujours en réanimation.

Dès les premières alertes sur la blessure de la petite fille apparues sur les réseaux sociaux, le parquet des Yvelines prend la main pour annoncer l’ouverture de deux enquêtes judiciaires : l’une pour « violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, dégradations et non-respect du confinement » (confiée au commissariat de Conflans), et l’autre « pour déterminer les conditions d’usage des armes de défense des forces de l’ordre », confiée à l’IGPN, la « police des polices » .

Ne pouvant pas, cette fois, criminaliser la victime, le parquet et les syndicats de policiers vont essayer de chercher d’autres justifications à cet acte ignoble.

Pour commencer, les fonctionnaires impliqués nient tout simplement la présence de l’enfant sur les lieux.

Julien Le Cam, secrétaire du syndicat Alliance Yvelines, et Maryvonne Caillibotte, procureure de Versailles, se succèdent dans les médias — Le Parisien en tête –, pour brouiller les pistes, partition classique et très bien rodée après de tels faits d’armes policiers. La procureure affirme : « on ne peut pas lier sa blessure aux échauffourées. La seule certitude, c’est que ça a eu lieu dans un temps concomitant ». Pour le représentant d’Alliance, « Le raccourci » entre la blessure de la fillette et un tir de LBD « est un peu trop rapide ». C’est lui qui répand la rumeur d’un « guet-apens » et dénonce « ces zones où le confinement n’est pas du tout respecté, où il y a un sentiment d’impunité », cherchant par un procédé classique à détourner l’attention des faits qui nous intéressent. Maryvonne Caillibotte y va aussi de son couplet stigmatisant tous les habitant-e-s du quartier : « A Chanteloup-les-Vignes et dans le quartier de La Noé, plus particulièrement, les gens ne respectent pas les règles de confinement à leurs risques et périls , et au détriment de ceux qui les entourent. Les forces de l’ordre continuent de faire leur métier ». (NB : sortir ses poubelles n’est pas proscrit dans le cadre du confinement).

La maire de Chanteloup, Catherine Arenou (divers droite), enchaîne pour rendre les parents responsables de la situation : « Après les mouvements sociaux, les forces de l’ordre sont épuisées et actuellement leur rôle est difficile parce qu’ils ne sont pas protégés, ils prennent des risques », martèle l’élue. Alors, face à ces jeunes et ces adolescents qui ne respectent pas les mesures de confinement, elle estime que « les parents sont responsables ».

Castaner, quant à lui, assure vouloir délivrer la vérité à la famille. Il est vrai que c’est dans ses moeurs et dans celles de ses prédécesseurs, comme nous l’avons constaté toutes ces dernières années. En ce qui le concerne, les assassinats de Zineb (Marseille) et Steve (Nantes) suffisent pour douter de Castaner, pour ne citer que ces deux exemples parmi des dizaines d’autres depuis qu’il est ministre. A lire ses propos, on croirait à une blague de mauvais goût. Le ministre reprend les mensonges de la police sur la « moto volée» et traite de « délinquant » le conducteur du véhicule qui n’a jamais été volé : « C’est d’abord un vol de moto. Un individu a appelé la police, elle est immédiatement intervenue et a arrêté le délinquant qui était sur la moto volée. A ce moment-là, ils ont été pris à partie par une cinquantaine de jeunes qui ont commencé à leur jeter des projectiles. Deux policiers ont été blessés, deux voitures ont eu une vingtaine d’impacts et pour se dégager ils ont dû utiliser les moyens de défense dont ils disposent. »

Résumons : nous avons une enfant blessée et prise en charge sur les lieux mais qui n’y était pas; une blessure qui n’a pas de liens avec la police mais qui a eu lieu au même moment et au même endroit que la où se trouvaient les fonctionnaires de police. Et à l’origine de tout cela, il y aurait un « non respect du confinement » et l’irresponsabilité parentale…

Sans honte aucune, tous valident le fait qu’un agent puisse tirer sur une enfant de 5 ans tout en cherchant à l’excuser.

Nous avons une interprétation différente des faits : un policier a tiré sur une enfant de cinq ans à l’aide d’un LBD, comme le prouve le témoignage de sa tante accompagné de la photo du projectile qui a atteint l’enfant et qui reste en sa possession : une balle de LBD de 40 mm. (NB : Nous invitons vivement la famille à remettre cette balle à leur avocate et non à la police).

Au vu du passif policier dans ce quartier, nous savons que l’usage des armes de guerre y est coutumier, tout comme les exactions policières. Non, le policier auteur du tir n’était pas « fatigué par les mouvements sociaux », il a agit exactement comme il le fait d’habitude. Non, les parents n’ont aucune responsabilité dans la violence policière imposée quotidiennement à leurs enfants. Et non, le confinement n’a rien à voir dans cette affaire et ne peut excuser les exactions policières quelles qu’elles soient.

Nous rappelons, également, que l’argument selon lequel le LBD serait imprécis (argument fallacieux comme le prouvent les expertises balistiques) ne peut pas non plus expliquer de tirer sur une enfant. Un policier de la BAC vantait même, dans cette vidéo, la précision de tir de cette arme, nous reprenons ses propos : « point visé, point touché ». Le tir ne peut donc être accidentel ou expliqué par « une marge d’erreur » mais bien intentionnel, et dirigé vers une enfant de 5 ans.

L’usage des armes de la part de la police est monnaie courante dans ce quartier, et, le confinement, affirmant la toute puissance policière, n’a fait que l’exacerber.

Depuis le début du confinement obligatoire, deux situations similaires ont été rapportées dans la presse locale. Le 22 mars vers 22h30, le même quartier a subi une intervention similiaire. Place du Pas, dans le quartier de la Noé, les policiers s’adonnaient à une course poursuite pour « refus d’obtempérer », et les policiers auraient été, là aussi, « pris à partie » par des habitants, ce qui justifie 6 tirs de LBD ainsi que, selon toute vraisemblance, l’usage de 3 grenades désencerclantes. Le 31 mars vers 19h45, même scénario : la BAC lance une grenade de désencerclement toujours sur les mêmes motifs (policiers « pris à partie » par des « jets de projectiles »).

Ce quartier attire l’attention médiatique comme la morbidité policière. Les gazettes ne manquent jamais de rappeler que ce fut le théâtre du tournage du film de Mathieu Kasowitz (La Haine, 1995), de quoi expliquer qu’il soit resté un terrain de chasse préféré de la BAC des Yvelines.

En 2015, par exemple, des policiers de la BAC traînent un homme menotté, le projettent à l’arrière de leur véhicule avant de lui asséner un coup de poing. L’homme s’écroule et est à nouveau traîné vers une autre voiture située à l’arrière du premier véhicule. Un passant demande aux policiers « pourquoi agissent-ils ainsi ? » et reçoit, pour seule réponse, un tir de LBD. Le policier justifiera ce tir comme visant un groupe de jeunes hostiles derrière le passant et qui, bien entendu, ne sont pas visibles sur la vidéo.

Nous vous laissons constater l’incohérence de cette version par vous mêmes. Le policier, auteur du tir, a été renvoyé, en octobre 2019, devant le tribunal correctionnel pour “violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique” ainsi que ces trois collègues pour “faux et usage de faux”, ayant couvert leur collègue dans le procès verbal d’interpellation.

Toutes nos pensées vont évidemment à cette petite fille, à sa famille, nous espérons qu’elle s’en sortira sans séquelles, et nous ne pouvons dire mot qui soulagera leur peine et leur douleur, car aucun mot ne saurait être à la hauteur pour confronter ce type d’injustice.