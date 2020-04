Mis a jour : le mercredi 8 avril 2020 à 14:11

Mot-clefs: coronavirus

Lieux: partout







Ils ont créé l'épidémie en saccageant les écosystèmes

Ils ont engraissé les riches et démoli l'hopital public

Ils ont ignoré et matraqué les soignant.e.s qui sonnaient l'alerte

Ils ont détruit les stocks de masques et refusé de tester la population



Aujourd'hui ils profitent de la crise pour attaquer les droits sociaux

Ils laissent crever les ancien.ne.s dans les EHPAD et les détenus dans les prisons

Ils généralisent la surveillance et restreignent les libertés pour rester intouchables

Il veulent nous faire payer pour leur crise, leur monde de merde, encore une fois



L'Etat a compté les sous, maintenant on compte les morts

La Bourse ou la vie, ça fait longtemps qu'ils ont choisi



Le virus c'est le capitalisme

La solidarité et la révolte sont l'antidote



Les coupables sont au pouvoir, à l'Elysée et dans les ministères

Ils ont des noms et des adresses, allons les chercher ensemble



Enfilons masques et gants dans la rue pour se protéger des virus

Soyons solidaires face aux flics pour se protéger de la répression



Pour un 1er mai révolutionnaire

A Paris et dans toute la France