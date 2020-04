La Ferme de la Salamandre est née

Mis a jour : le mercredi 8 avril 2020 à 14:19

Il y a eu beaucoup de marées et de vents qui ces dernières années nous

ont transportés dans une existence vivante et sereine, composée

d’émotions vécues, de rencontres, de luttes participatives et d’idées

accumulées.



Un peu grandi à contrecœur de ces jours où la lune et le soleil

dansaient marquant le plus beau moment de nos souvenirs. Nous nous

retrouvons désormais avec l’envie et les outils pour partager la

marginalité de nos vies et la poésie de nos actions pour un rêve

tangible fait d’amour et de liberté.



Nous ressentons le besoin de cristalliser nos utopies qui se sont

épanouies entre joies et peines, pour ceux qui sont là, pour ceux qui

ont été et pour ceux qui seront là. La Ferme de la Salamandre se veut un

espace de résistance artistique, où vivre et vivre l’autonomie, à

travers l’autoproduction, l’échange et le plaisir.



Pour nous, il est essentiel de créer des résistances artistiques

généralisées, composées de vagabonds de soutien, de surfeurs de rêve et

de naufragés de cette société. Rejoignons l’amour de partager la beauté

de la construction et la liberté de rêver, sachant que rien ne peut

entraver la ferveur de nos passions les plus profondes.



Nous préférons maintenir une existence d’individus libres et sauvages,

en perpétuelle tension vers toutes les formes de pouvoir, d’où nous

venons, où nous allons mais surtout ici où nous sommes.