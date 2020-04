Décès de Helin Bölek, après plus de 288 jours de grève de la faim

Mis a jour : le dimanche 5 avril 2020 à 23:12

TURQUIE – ISTANBUL – Helin Bölek et ?brahim Gökçek, deux musiciens du Grup Yorum en jeûne de la mort depuis plus de 288 jours. Le site "Kurdistan au féminin" nous a hier annoncé la mort de Helin.

TURQUIE – ISTANBUL – La musicienne kurde du Grup Yorum*, Helin Bölek vient de nous quitter après 288 jours de grève de la faim. On vous invite chacun-e à chanter une chanson dans votre langue, pour rendre un dernière hommage à Hêlîn qui signifie « nid » en kurde. La musique est immortelle ! Les deux musiciens du Grup Yorum Helin Bölek et ?brahim Gökçek étaient en grève de la faim depuis plus de 288 jours. Ils été abandonnés à la mort par les autorités turques alors que l’épidémie du coronavirus (COVID-19) se propage dans le pays à une vitesse folle. Ils payent de leur vie l’envie de faire de la musique contestataire en Turquie.

Helin Bölek et ?brahim Gökçek, membres du groupe de musique Grup Yorum, ont débuté leur grève de la faim depuis le 16 mai 2019 à cause des restrictions à leur liberté d’expression artistique imposées par les autorités. En raison des chants politiques de Grup Yorum, le gouvernement turc considère les membres comme des terroristes et a emprisonné plusieurs membres du groupe pour « appartenance à une organisation terroriste ». D’autres membres du groupe se sont réfugiés à l’étrangers pour échapper à la prison.Lire la suite ici : https://kurdistan-au-feminin.fr/2020/04/03/grup-yorum-la-musique-est-immortelle/