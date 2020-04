Crise du Covid-19 : les marchés au pas

Mis a jour : le samedi 4 avril 2020 à 19:14

La majorité des marchés alimentaires sont maintenant fermés, laissant le champ libre à la grande distribution, plus polluante et moins rémunaratrice pour les petits producteurs. La pression populaire peut toujours permettre de rouvrir des marchés. Surtout, cette situation doit permettre de repenser notre consommation, comme le propose des paysan·nes de Loire-Atlantique.



Fais tes courses en évitant les prunes by auteur inconnu

Le 23 mars, le premier ministre a ordonné la fermeture de tous les marchés du pays (sauf les marchés financiers bien sûr). Pour les rouvrir, il faut une demande argumentée de la mairie, qui sera soumise au bon vouloir de la préfecture.

Suite à la mobilisation des agriculteur·ices et des vendeur·euses, un guide méthodologique a été rédigé pour cadrer ces réouvertures. Ce guide contient une vingtaine de consignes à respecter pour avoir le droit de continuer à tenir un marché.

En plus des consignes sanitaires de bon sens, déjà appliquées par la plupart des marchand·es qui n'ont pas attendu les ordres de l'État pour prendre des précautions, le nombre de stands est largement limité : 15 au marché des Lices de Rennes par exemple, contre 200 en temps normal. De même, seuls les stands alimentaires seront autorisés.

La mise en place de ces règles et le flicage pour les faire appliquer revient aux mairies. Pas étonnant que nombre d'entre elles y renoncent. Par ailleurs, les préfet·es gardent le dernier mot et semblent pour certain·es considérer que la présence d'un supermarché dans une ville rend inutile l'ouverture du marché. Résultat, seul un marché sur quatre est rouvert.

Heureusement, la mobilisation semble porter ses fruits. Dans les villes où les habitant·es insistent auprès des élu·es, les marchés rouvrent plus vite.

Il est normal de prendre des précautions pour éviter des contaminations inutiles, mais l'accès à l'alimentation fait partie des besoins essentiels. La différence de traitement entre les marchés et les grandes surfaces, qui permettent tous les deux de combler ce besoin est donc particulièrement choquante.

La plupart des mesures du guide méthodologique pour les marchés ne sont pas appliquées dans les supermarchés, notamment l'interdiction de toucher les produits. De même, aucune surveillance de l'application des distances de sécurité n'y est faite, alors qu'il s'agit d'endroit plus confinés, conçus pour mettre les consommateur·ices au plus près des produits.

Alors que nous sommes au milieu d'une crise mondiale qui met en évidence les limites de notre modèle de production et de distribution, profitons-en pour repenser la consommation comme le proposent ces appels de la Confédération paysanne et de paysan·nes de Loire-Atlantique. Le modèle actuel, promu par le ministère de l'Agriculture et la FNSEA est complètement dépassé par la situation, notamment parce qu'il repose sur l'exploitation de travailleur·euses détaché·es pour les récoltes.

S'approvisionner en vente directe, locale et de saison, assurer un salaire décent aux paysan·nes grâce aux associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, organiser des chantiers agricoles collectifs pour éviter le recours à des machines qu'il faut acheter à crédit et aux hydrocarbures qui les font tourner, faire les courses en commun pour aider les personnes qui sont dans l'incapacité de le faire, penser la récupération et la redistribution des invendus pour aider les plus vulnérables, etc.

Toutes ces actions permettent de mettre en place des alternatives, en construisant une autre économie, qu'il faut défendre face au capitalisme mondialisé et à l'État.

