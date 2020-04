Mis a jour : le vendredi 3 avril 2020 à 01:55

Mot-clefs: actions directes

Lieux: partout



En mai fais ce qui te plait :

un appel au conflit

Ici nous pouvons aisément réaliser que le gel hydroalcoolique sert aussi bien à se désinfecter les mains qu'à allumer des incendies.

En d'autres termes que nous n'avons pas besoin des directives de l'état pour prendre soin de nos proches, et, une fois réglée la question de la survie, nous n'avons rien de mieux à faire que de sortir trainer à l'affût d'un mauvais coup, nous avons plus que jamais besoin de vengeance et d'amitiés réellement vécues.

Maintenant que nous sommes pris dans ce système futuriste nous ne pouvons plus que déclarer la guerre à la normalité si nous ne voulons pas mourir d'un ennui aseptisé.

Nous sommes face à un double mouvement. D'un coté le pouvoir semble ne jamais avoir été aussi fort, ne jamais avoir tant conquis les coeurs et les esprits de ses citoyens dociles. De l'autre il semble ne jamais avoir du gérer une situation aussi complexe (du moins depuis notre naissance).

Face à cela peut-être pouvons nous conclure deux choses.

Premièrement qu' il n'est plus question d'attendre une quelconque masse qui viendrait à s'éveiller pour l'affronter.

Deuxièmement que le moment semble propice pour attaquer.

Propice ici ne signifie pas le seul bon moment. Il est toujours temps pour s'opposer.

Non, propice signifie ici que notre adversaire est complètement occupé à d'autre choses et que nous n'avons aucun moyen de savoir ni ce que nos actes peuvent produire comme effet en chaîne (au vu de la situation assez inédite pour notre époque) ni si nous aurons prochainement une autre occasion.

Cela ressemble à un pari intéressant pour les ennemis du pouvoir. Se saisir de l'occasion et voir ce qui pourrait se passer ...



À l'heure où les forces du contrôle qui quadrillent l'espace en véhicules, en drone ou à pieds n'ont jamais été aussi présentes et surmenées, que se passerait si elle étaient menacées dans leurs bastions par des messages de mort écrit à la peinture ? Prises à partie régulièrement par quelques pierres/cocktails/artifices/pétards en pleines nuit pendant leurs sommeils ? Se faisaient attaquer pendant leurs patrouilles ?

A l'heure où les cages sont pleines à craquer et où l'on crève derrière un grillage, que se passerait il si des voitures de matons venaient à rencontrer un tournevis/un marteaux/quelques allumes feux ? Si les personnes qui surveillent et enferment, déjà sous pressions constantes, se faisaient agresser en rentrant chez elles ?

A l'heure où tout le monde ou presque travaille/étudie/partage/se détend/s'instruit/s'insurge/fais du sexe/... face à un écran, que ce passerait il si quelques cables de fibres optiques sous une trappe faciles d'accès étaient saboté ?

A l'heure où tout le monde ou presque « communique » au travers de téléphones. Commande/ ordonne/planifie/organise pour produire (et parfois pour militer) ou « prends soin » via des applications ou des coups de fils incessants, que se passerait il si des antennes relais situées dans des endroits parfois fort peu fréquenté étaient rendu inopérantes ?

A l'heure où tout le monde ou presque vit confiné dans un bulle domotique connectée à la matrice comme un ersatz de vie que se passerait il si un pylone haute tension facile d'accès venait à tomber par terre ?

Nous ne savons absolument pas ce que cela pourrait produire. Et c'est précisément pour cela qu ‘il faudrait impérativement le tenter.

Diffuse et traduis ce texte si tu l'as aimé. Attaque et Conspire si tu veux participer.

Communique et développe tes idées si tu veux dialoguer avec d'autres rebelles.

Ce petit texte tient lieu de faire part pour un mois de mai dangereux.

Note numéro 1 : si tu est trop impatient.e pour attendre mai et que cette invitation t'as plu, n'hésite pas à attaquer en avril et à le signifier dans ton potentiel communiqué.

Note numéro 2 : si tu es trop impatient.e pour attendre tu peux attaquer en avril et en mai !