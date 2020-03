Chansonnette révoltée

Mis a jour : le mardi 31 mars 2020 à 20:03

Mot-clefs: Répression Resistances contrôle social coronavirus

Lieux:



En période de confinement, on fait c’qu’on peut… Alors voilà, une idée de chanson à chanter à vos balcons et fenêtres à 20h. En attendant de faire mieux tant au niveau des paroles que de l’enregistrement !

On est là

On est là

Aux fenêtres et aux balcons

Nous on est là

On applaudit les soignants

Mais pas le gouvernement

Solidaires à 100%

Des gens d’en bas

On est là

On est là

Confinés et révoltés

On n’oublie pas

Qu’ils ont tout privatisé

Tout vendu aux financiers

Ça n’se passe’ra plus comm’ ça

Car on est là

On est là

On est là

Confinés et révoltés

On n’oublie pas

Les hôpitaux saturés

Et la santé dégradée

Les moyens pour nous soigner

On les a pas

On est là

On est là

Confinés et révoltés

On n’oublie pas

Les milliards aux entreprises

Comme toujours ils priorisent

Leurs intérêts sur nos vies

Et sur nos droits

On est là

On est là

Confinés et révoltés

On n’oublie pas

Les précaires vont travailler

Sans pouvoir se protéger

De cette hypocrisie-là

On n’en veut pas

https://cie-joliemome.org/?p=7557