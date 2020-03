Le pouvoir et la drogue

Mis a jour : le lundi 30 mars 2020 à 12:32

Un doc en trois volets est actuellement visible sur arte. Ce doc, au delà de nous apprendre comment et par qui sont produites les drogues, décrit et analyse les rapports entre les différents pouvoirs de certains états depuis la création des marchés modernes de la drogue lors de la "grande" époque de l'empire colonial de la couronne britanique à aujourd'hui. Il est très intéressant de voir le rôle et l'importance de ces marchés vis à vis des différents pouvoirs politiques des états, dont la fRance, pour mener des guerres... Si il ne dit sans doute pas tout, il permet entre-autre de mieux comprendre certains aspects plus ou moins historiques de la géopolitique internationale (aide au maintien de dictatures, tolérance envers tels ou tels régimes ou pouvoirs, comme celui des talibans par exemple, infiltrations et protections des pouvoirs politiques ici ou là...).

Vous les trouverez ici: https://www.arte.tv/fr/videos/078196-000-A/histoire-du-trafic-de-drogue-1-3/