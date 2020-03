Invitation sur un nouveau canal d'infos régulières sur la zad

Mis a jour : le dimanche 29 mars 2020 à 17:10

Mot-clefs: art

Lieux:



Bonjour à tous à toutes en ces temps de suspensions et de bouleversements. Comme zadibao est encore en sommeil pour l'instant mais que l'on souhaite continue à partager avec vous depuis la zad, nous relayons l'invitation ci-dessous à suivre la nouvelle page facebook ZAD NDDL info

"ZAD NDDL info" https://www.<facebook>.com/zadnddlinfo/ est une page réalisée par des habitant-es de la zad de Notre-Dame-des-Landes. Elle se donne pour vocation de partager des récits, analyses, appels à actions, fêtes, chantiers, rassemblements, des films, sons et images issus du bocage. Elle se fera aussi régulièrement l'écho d'autres luttes amies, d'autres territoires en résistance face au désastre environnemental et au règne de la marchandise. Alors que les jeunes pousses sortent ici partout de la boue, cette page démarre dans une dure période de suspension confinée d'un certain temps humain. Une période pendant laquelle il est néanmoins possible de continuer à échanger, s'entraider, s'organiser pour le jour d'après. Il y a des renversements possibles de l'histoire. Tout est à mettre en œuvre afin qu'il n'y ait pas de retour à la normale pour ceux qui mènent la guerre au vivant.

Vous pouvez nous aider à faire connaître cette page en allant dans l'onglet "communauté" puis en invitant vos amis à l'aimer. Vous pouvez aussi retrouver des infos sur la zad sur le site zad.nadir.org et nous suivre sur twitter@ZAD_NDDL

A bientôt !