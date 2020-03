Libération immédiate de Georges Abdallah et de tous les prisonniers !

Mis a jour : le jeudi 26 mars 2020 à 20:09

Georges Abdallah, le combat de toute une vie !

Georges Abdallah est un militant communiste, résistant de la cause palestinienne, emprisonné à Lannemezan et incarcéré en France depuis 1984 pour des actions de résistance antisioniste et anti-impérialiste. Encore aujourd’hui, il représente une résistance qui se bat dans cette lutte de libération nationale en Palestine, pour l’instauration d’un seul État arabe, laïc et démocratique.

Le 24 octobre 2019, Georges Abdallah est entré dans sa 36e année de détention. Un extrait d’une déclaration de la DST (la police politique française) adressé, en 1999, directement aux juges, illustre bien les raisons pour lesquelles l’État français utilise tous les prétextes pour le maintenir en prison : « Personnalité emblématique de la lutte antisioniste, la libération de Georges Abdallah constituerait sans nul doute, au Liban, un événement. Il sera probablement fêté comme un héros à son retour dans son pays, mais aussi par différentes mouvances engagées dans une lutte révolutionnaire. »

Non seulement, il le sera mais il l’est déjà aujourd’hui de par le combat qui est le sien et le nôtre : un combat auquel il n’a jamais renoncé, contre l’impérialisme, le sionisme et pour la libération totale de la Palestine.

Georges Abdallah est un des symboles de la résistance et de la libération de son peuple et il concentre en lui-même l’ensemble de nos luttes politiques. Il est de nos luttes et nous sommes de son combat, et pour nous, s’il est un état d’urgence à décréter, c’est bien celui de la libération d’Abdallah !

