[affiche] Fin des temps ou temps des fins

FIN DES TEMPS ou TEMPS DES FINS

Alors qu’à Tchernobyl, la catastrophe fut niée, les différents pouvoirs orchestrent aujourd’hui la prise en main de la situation.

Pandémie bien ou mal gérée, les buts sont atteints :

- la soumission des corps,

- l’habituation des esprits à un monde géré militairement,

- des individus acteurs de leur propre servitude.

Dans cette guerre qui nous est déclarée, l’ennemi ne serait-il pas aussi ces aveugles qui nous gouvernent, menés par leurs idiots de scientifiques ?

Pour que la vie ne se résume pas à de la survie, auto-organisons nous contre le virus et refoulons l’autorité aux confins de notre monde.

