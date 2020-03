Grèce : Vague d’arrestations contre des opposant·es au régime d’Erdogan

Mis a jour : le samedi 21 mars 2020 à 02:15

Ces raid visaient le Comité de solidarité pour les prisonniers politiques en Turquie et au Kurdistan et le Front anti-impérialiste. Entre 26 et 35 personnes ont été arrêtées. Ces arrestations, visant des opposant·es au régime fasciste en Turquie, ont été menée sous prétexte de “lutte antiterroriste”. Plus d’infos ici.