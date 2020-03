Pique-nique anti-confinement

Mis a jour : le vendredi 20 mars 2020 à 13:16

Mot-clefs: Guerre contrôle social

Lieux: grenoble



La FIN DE L 'HUMANITÉ étant la chose la plus souhaitable vu la médiocrité crasse des humains, et les désastres qu'ils provoquent en détruisant la planète et ses habitants non humains, pourquoi ne pas montrer aux institutions, paralysées par un virus qui au moins régulerait la population mondiale et commence déjà à provoquer la réduction de la pollution environnementale et à faire foirer leur économie avec l'arrêt de certaines usines, que nous on s'en fout de leurs problèmes provoqués par leur mondialisation, leurs foutus avions ou croisières qui amènent des hordes de gros bourges, diplomates, touristes, hommes d'affaires, militaires, qui ont disséminés un virus aux quatre coins du monde.