Des nouvelles de la ZAD: Ag des usages du 10 mars 2020, mon compte-rendu beaucoup sur la forme et moi je

Mis a jour : le vendredi 13 mars 2020

Notre-Dame-des-Landes ZAD



zad NDDL







Ag des usages du 10 mars 2020, mon compte-rendu beaucoup sur la forme et moi je

beaucoup de monde, peu de lumière, c’est impressionnant

on se dit bonjour, si on se voit, on rigole, timidement

on est là pour se parler, s’écouter,

de ce qu’on fait ici,

sur l’usage des terres,

sur comment on peut y habiter tranquille,

des infos aussi ou plutôt d’abord,

c’est organisé,

avec 2 points finaux à l’ordre du jour:

incendie du hangar de l’avenir et conflits rosier & escargots/grée

ambiance

ça commence par des infos (ça va encore mais j’ai pas tout retenu):

• les dégats du hangar de l’avenir ne remettent pas en question l’ organisation du mois inter-écoles...

• retour de la manif de nantes sur les projets inutiles

• concert à la ouardine dans 2 jours

• les noues qui poussent, projet ‘écolo’ dans la zone non-mot’, retour entretien avec cd conseil départemental (il faudrait ficeler un projet avec des vrais habitants pour que le cd puisse y écrire sa touche écolo dans sa plaquette électorale)

• recours juridique au plui plan local urbanisation et i?

• pecstacle à la roland’

• zad’en’vies, demande 2000euros pour achat sono collective?

• action suite à violences conjugales

• communiqué ‘nous quittons le rosier ….

• ……

ensuite retour sur entretien avec cd sur l’habitat, les permis de construire, …

(ça y’est je m’ennuie, milou fait des siennes, je sais mieux pourquoi je ne veux pas signer, c’est pas pour autant que je méprise les stratégies adoptés, mais c’est trop des filous en face et là je décroche, y’a d’autres points débattus je ne saurai l’écrire)

à 23h arrive le point hangar de l’avenir

• 10000euros de dégats, appel à dos, orga. chantier participatif

• il est parlé de haine, textes de soutien pour légitimer la haine

• je ne peux pas m’inscrire dans une démarche chiffrée à tant d’euros, c’est triste ce qui est arrivé à cette construction collective, mais gourbi aussi a brulé et d’autres cabanes sont tombées, blablabla… conflit politique blablabla

• le conflit politique c’est aussi ce qui se passe entre la grée et les escargots

• le facilitateur: bonne transition mais quelqu’un a demandé la parole

• pour un appel à dons, il faut créer une association

• il est possible d’utiliser le fonds de dotation pour un cas comme ça

conflit escargots/grée?

facilitateur demande aux escargots de dire leurs ‘agressions’, gaston essaye mais n’y arrive pas, alors le facilitateur demande à astérix de raconter, ce qui suit en un dégueulage haineux sur la grée avec des propos qu’il est difficile d’entendre tellement c’est bas et mesquin, j’ai honte et j’appréhende d’entrer dans une colère qui n’est pas mienne le facilitateur me donne la parole pour ensuite la reprendre, j’en suis à peine à dire la sono volée et détruite à la hache, je n’ai pas eu le temps dire 2 choses: la tentative de feu sur habitat d’humains, de chiens et de chats et l’amplification du ‘conflit’ à l’arrivée d’une personne aux escargots, s’en suit une proposition de réu escargots/grée, je suis une personne de la grée et j’essaie de dire que je ne demande rien et qu’il vaudrait mieux voir avec les autres personnes de la grée

conflit rosier, la suite

courte intervention d’amalia: 2ans qu’ça dure, menaces sur bébés et puis violences conjugales

(nous y voilà, on noie un conflit politique avec un autre conflit politique, jamais débattu en ag celui-là)

j’essaye de revenir sur le conflit légalistes bidouilleurs et non_légalistes accueil inconditionnel, sans approuver des comportements de menaces (on est passé du coffrage au dégage) par le comment on fait, peut-être que surement je m’emmêle dans les mots et j’ennuie du monde, je ne sais pas comment dire que des choses m’ennuient et c’est pas pour autant que je veux ennuyer, je ne veux rien imposer mais plutôt m’exprimer et ce n’est pas contre l’autre…

allez, on termine et en final j’entends cracher sur l’accueil inconditionnel, je n’en rajoute pas en public mais je vais voir la personne pour lui dire que j’ai quelque chose à lui dire et ne veux pas être ignorée par des personnes qui gèrent des personnes sans souci de leur consentement quand j’essaye d’aller vers l’autogestion avec des personnes présentes peu ou prou et qu’en soi ce n’est pas inscrit dans une démarche de projet légalisables, cela terminera pour moi par un dégage (le dixième peut-être que je reçois depuis quelques jours, hostilité)

une squatteuse partout, assemblée des usages incluse