Mis a jour : le jeudi 12 mars 2020 à 21:11

Mot-clefs: antirépression

- FILMER LA POLICE PEUT SAUVER UNE VIE !

Nantes Révoltée

– Une nouvelle Application Android du collectif Urgence Notre Police Assassine –

La vidéo constitue une preuve à charge ou à décharge lors de procès . Pour de nombreuses raisons, il est essentiel de pouvoir prouver son innocence et/ou la culpabilité d’un policier.

Face aux mensonges des policiers lors d’interpellations, la parole d’une personne lambda ne vaut rien. Faute de preuve, seule la parole d’un policier compte, car un agent est assermenté. Les vidéos sont donc pour l’heure la meilleure manière de prouver leur culpabilité et faire valoir les droits des victimes.

Amal Bentounsi, – sœur du jeune Amine tué par un policier d’une balle dans le dos en 2012 – crée, avec son collectif, une application spécifique afin de pouvoir filmer en direct leurs crimes. « Cette application va servir à filmer et stocker les images sur nos serveurs. Les images nous seront envoyées en instantané. Elles nous serviront à documenter ces violences et accompagner les victimes » expliquent les concepteurs. Plus de risque de se faire effacer les images ou briser le téléphone.

Que ce soit pour la mort d’Aboubacar à Nantes, Amine Bentounsi, Steve, Zyed ou Bouna et bien d’autres, les policiers ont menti à chaque fois, soutenus par des syndicats offensif et des gouvernants complices. Cette application peut donc constituer un atout pour en finir avec l’impunité policière

Les données de l’application sont stockés instantanément dans un serveur, permettant de garder une preuve intacte en cas de saisie du téléphone.

L’application est disponible ici :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devstreee.spvinternal&hl=en_IN