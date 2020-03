Qui sont les collabos associatifs du SNU ?

Mis a jour : le mardi 10 mars 2020 à 12:03

Mot-clefs: Guerre libérations nationales

Lieux:



Le 4 juin 2019, une convention de partenariat pour le SNU (service national universel) était signée par une vingtaine d’associations et Attal, secrétaire d’état auprès du ministre de l’Education Nationale. Certaines de ces associations s’illustrent déja pour leurs rôles dans la machine à expulser les sans-papiers (comme la Croix-Rouge et l’Ordre de Malte).





Des associations, parmi lesquelles des mouvements d’« éducation populaire » (mais ce n’est pas une surprise) qui cautionnent l’encasernement des jeunes de 15-16 ans, la militarisation et la citoyenneté, et qui obtiendront 3 milliards d’euros par an (pris sur les budgets éducatifs) au profit d’un projet ubuesque et totalitaire.

Voici la liste des associations partenaires :