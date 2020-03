Moudenc nous surveille : crève lui les yeux

Mis a jour : le jeudi 5 mars 2020 à 19:37

Mot-clefs: actions directes

Lieux:



Ce guide ne traite que de méthodes visant à détruire le cablage des caméras, pour détruire la caméra elle même il faut abattre le mat ou grimper en hauteur pour péter l'optique, ça nécessite du matériel lourd et encombrant (disqueuse, échelle ...) et c'est donc une autre histoire.

1 - Repérage

Les lieux :

Déplacements des personnes et des véhicules, caméras (publiques ou privées) ayant vue sur la caméra ciblée, flics/vigiles/etc à proximité.

La fixation de la caméra :

Sur un mur, sur un mât, le type de mât (gris clair à l’ancienne ou gris sombre et tout lisse pour les nouveaux).

Le cablage :

Cablage à l’extérieur, protégé par une simple gaine (souple ou rigide), cablage dans le mât.

La fixation de la trappe (dans le cas du cablage à l’intérieur du mât) :

Vis type Allen, vis type triangle (edf), trappe doublée ou pas par des colliers de serrage en métal.

2 - Préparation

La route :

Idéalement, ne pas faire le même chemin à l’aller et au retour, prévoir des itinéraires esquivant un maximum de caméras (surtout au retour) grâce au site toulouse sous surveillance, selon le nombre de personnes présentes pour l’action et la configuration des lieux prévoir des petits barrages pour ralentir les flics.

Attention, faire du repérage sur internet c’est bien, faire du repérage en vrai c’est mieux. Les photos de google street ont souvent plusieurs années, et sur le site toulouse sous surveillance il peut manquer quelques caméras.

Les fringues :

Pour l’action des gants, de quoi bien se masquer le visage (mais vraiment bien parceque leurs caméras c’est full hd), des fringues jetables (noires et sans signes distinctifs). Pour après des fringues "normales" sous les jetables, et des chaussures discrètes (important parceque c’est pas pratique d’en changer).

Les portables :

PAS DE PORTABLES. Ou a la limite éteignez les, mais plusieurs kilomètres avant d’arriver sur les lieux parceque dans le centre il y a des antennes téléphoniques partout, vous pouvez les voir ici.

Le matériel :

A - Caméra fixée à un mur :

Pince coupante

C’est quasiment toujours du cablage extérieur protégé par une gaine rigide, il est possible de soulever la gaine mais ça prend du temps, le plus rapide est d’avoir un·e copain·e qui fait la courte-échelle car la gaine s’arrête souvent après 2m50 de hauteur, laissant le cable sans protection.

B - Caméra fixée sur un mat moderne gris sombre :

clé allen mâle ou clé triangle mâle (allen 7mm et triangle 11mm mais ça peut changer)

pince coupante (si présence de colliers de serrage en métal)

torchon

combustible (Essence F, pétrole désaromatisé, ou essence pour briquet type zippo)

Sur ces caméras, sauf exeption, le cablage passe toujours à l’intérieur du mat. Pour y accéder il y a une trappe en bas, fixée par deux vis (allen ou triangle) qu’il suffit donc de dévisser. Il y a parfois deux colliers de serrage en métal qui viennent doubler la protection, il faut les couper avant ou après avoir enlevé les vis. Une fois la trappe ouverte, le cablage est protégé par une sorte de vitre en plastique dur. A partir de là deux possibilités :

Enlever la vitre de protection et sectionner les cables à la pince un par un, c’est un peu lent.

Mettre dans la trappe un torchon imbibé de combustible et l’allumer, c’est bien plus rapide.

C- Caméra fixée sur un vieux mat gris clair :

Là ça dépend, ça peut être du cablage extérieur (méthode A) ou intérieur (méthode B sauf que la plaque de protection en plastique est souvent absente).

3 - Exécution

Là, c’est un peu compliqué d’être exhaustif, et on veut pas trop rentrer dans les détails, mais on peut quand même faire quelques recommandations :

Dans tous les cas les flics vont vous calculer et iels vont envoyer la cavalerie très vite, l’idée c’est donc d’être le plus rapide possible, mais aussi de se débrouiller pour qu’iels mettent un maximum de temps à comprendre ce qu’il se passe (faites appel à votre imagination).

On peut pas prévoir l’imprévu mais on peut s’y préparer et pour ça c’est toujours mieux d’être trop que pas assez.

C’est primordial de bien répartir et définir les roles, du début jusqu’à la fin.

Dans le cas d’un mat gris sombre avec une trappe, vous pouvez vous entraîner à l’ouvrir sur un lampadaire (à l’abri des regards) parceque c’est exactement les mêmes mats et trappes que pour les caméras, ça peut paraître superflu mais ça vous évitera de perdre du temps en galérant à l’ouvrir le jour J.

C’est pas non plus superflu de faire une sorte de répétition générale.

Enfin, n’oubliez pas que les caméras ont une batterie et continuent à enregistrer même si tous les cables sont coupés, pendant environ 30min.

Et même si c’était pas le sujet du guide, on vous laisse avec cette vidéo qu’on trouve belle et encourageante. Vive l’action directe.

VIDEO-Toulouse : il découpe un mât équipé d'une caméra de vidéo surveillance à la disqueuse

par France 3 Occitanie

https://iaata.info/Moudenc-nous-surveille-creve-lui-les-yeux-4052.html