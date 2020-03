Lordon/Friot : Un autoritarisme et un travaillisme pleinement assumés.

Selon Friot, on trouvera des éboueurs si le fait d'être éboueur permet de monter plus vite en qualification.

Friot cite plusieurs institutions de la "valeur post-capitaliste" (sic) : entreprises (on inclut le secteur public) ; caisse des salaires (60% du PIB ira aux salaires à vie) ; caisse de gratuité (il faudra étendre le champ de la gratuité : non simplement santé et éducation, mais aussi transports de proximité, eau, logements, etc.) ; jurys de délibération (qui sanctionneront les niveaux de qualification) ; Friot envisage 4 niveaux de qualifications, qui induisent des salaires compris entre 1500 et 6000 euros.