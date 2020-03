Communiqué carnavalesque des Bombes Atomiques

Mis a jour : le lundi 2 mars 2020 à 17:44

Mot-clefs: Ecologie nucléaire feminisme

Lieux: Bure meuse







Durant cette semaine, nous avons appris à nous connaître, nous avons vécu dans une forme d’autogestion incroyable à 150 personnes sans hommes cisgenres*.

La grange a été transformée en cantine. De la cuisine collective, en action toute la journée émanaient des odeurs merveilleuses, tous les espaces disponibles ont été habités de nos multiples réflexions, ressentis, rêves de lutte, stratégies, des écrits se sont déposés sur les papiers, des criées partagées, des AG infernales dans la salles multi bondée et transpirante, des coups de barre, des éclats de rire, des booms improvisées, des tentes envolées et sauvées de la tempête, des toilettes sèches vidées à la pelle, des imaginaires en ébullition, des partages sur l’histoire des femmes dans les luttes antinucléaires, la proposition de réinventer l’écoféminisme par un « éco-queer », faire des intersections dans nos luttes, des ateliers de dessin, de la (re)découverte de nos corps, des intimités partagées, une farandole musicale et colorée sous la neige devant le tribunal pour soutenir une amie malfaitrice, des rencontres de partout ici dans la Meuse.

Cette nouvelle a bouleversé notre fin de semaine.

Devant une telle annonce nous avons décidé de dédier le temps qui nous restait à accueillir comme il se devait cet heureux évènement, nous nous sommes jeté.e.s sur nos machines à coudre pour fabriquer des costumes et nous sommes empressé.e.s de partir en farandole carnavalesque devant l’ANDRA** pour avoir confirmation de ce communiqué. Ce fut un cortège dans la tempête, dans le vent qui faisait claquer nos banderoles, sous la pluie qui frappait nos visages rayonnants de faire ce trajet que nous n’avions pas fait depuis longtemps pour dire adieu au nucléaire.

Et en effet, lorsque nous sommes arrivées, les grilles étaient fermées.

Ayant pris connaissance de la fuite, David Mazoyer, directeur du laboratoire de l’ANDRA en Meuse, Pierre-Marie Abadie directeur général de l’ANDRA, Édouard Philippe, premier ministre et Olivier Glady, procureur de la république de Bar-le-Duc, se sont trouvés dans l’obligation de nous donner des explications officielles avant lundi, date officielle de l’abandon du projet.

Quand nous sommes arrivé.e.s, ces messieurs nous attendaient à l’ANDRA. Pour marquer d’une pierre blanche ce moment historique, ils ont pris la décision de nous rendre publiquement les clefs du laboratoire. Nous avons décidé de les brûler devant les grilles et y avons apposé un nouveau cadenas (au cas où ils changeraient d’avis). Sous les huées, poussés par le désespoir et la honte, leur existence ayant perdu tout son sens, les uns après les autres se sont jetés dans le feu.

Ce Laboratoire nous appartenant à présent, nous avons même commencé à le repeindre pour nous y sentir mieux.

Carnaval atomique – teaser audio : https://dijoncter.info/local/cache-vignettes/L52xH52/mp3-58566.png?1561902622



Nous, Bombes Atomiques du monde entier, réuni.e.s à Bure, devant l’annonce de l’abandon du projet CIGEO s’accompagnant évidemment de l’arrêt immédiat du nucléaire et du démantèlement des centrales existantes, lançons un appel à fêter de différentes manières ici et ailleurs ces grandes nouvelles. Toutes les actions contre les autres projets mortifères du nucléaire sont les bienvenues.

Continuons à nous rencontrer en mixité choisie ou non, continuons à faire des carnavals, des brochures, des soirées de soutien, continuons à bloquer les trains castors, à tisser des liens, à lutter contre les états capitalistes et autoritaires, ceux qui imposent leurs décisions à coup de 49.3, à lutter contre et malgré la répression et à déployer un imaginaire non-nucléaire.

Nos futurs ne seront pas radioactifs. Nous avons gagné, nous allons transformer ce monde.

LE NUCLÉAIRE C’EST FINI !!! VICTOIRE !!!



Les Bombes Atomiques

PS : La Maison de Résistance à la poubelle nucléaire reste bien sûr ouverte, pour continuer le suivi du démantèlement du « parc » nucléaire français.

La semaine anti-carcérale à la Gare de Luméville la semaine prochaine est maintenue ainsi que la semaine sur les luttes anti-nucléaires du mois d’avril.

PPS : Ces photos sont des captures d’écran d’une vidéo à paraitre dans les jours qui viennent. Pour voir toutes les photos, vidéos, communiqués, infos sur les prochains rassemblements en mixité choisie, rendez-vous sur : bombesatomiques.noblogs.org

Pour la suite des évènements à Bure : bureburebure.info

________

Notes

*Être cisgenre signifie que notre genre correspond au genre qu’on nous a assigné à la naissance. Cette précision marque le fait que les homme trans’ avaient toute leur place dans cet évènement.

** Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs