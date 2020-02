Distributeurs tickets no more

Mis a jour : le mardi 25 février 2020 à 00:03

Hier, on a saboté plusieurs distributeurs du tickets pour le transport public en Berlin





Hier, on a saboté plusieurs distributeurs du tickets pour le transport public en Berlin, dans une action anticapitaliste directe. Avec cette action, on veut 1) revendiquer du transport public gratuit pour tout-e-s, 2) critiquer le system pénal allemand, qui enprisone des gens qui peuvent pas payer leur amende pour voyager sans billet, 3) renforcer la cause pour le développement des transport public comme manière sensée de se bouger dans la société 4) être solidaire avec le révolte en chile, qui a été déclenché par une augmentation de taux du transport public.



La solidarité est internationale!

(l'article allemand: https://de.indymedia.org/node/67897)