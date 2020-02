Gilets jaunes Acte 67

Mis a jour : le lundi 24 février 2020 à 13:11

Mot-clefs: gilets_jaunes

Lieux:



A Paris, les manifestants rassemblés dans le quartier Champerret et ont marché jusqu’à la Gare du Nord. Le rassemblement organisé sous de grandes mesures de sécurité, a pris fin sans incident. Près d’un millier de personnes a répondu à l’appel national à manifester à Lille. Dans les rangs, des habitués des cortèges lillois. Mais aussi beaucoup de manifestants venus de région parisienne, de Picardie, de Belgique, et d’ailleurs. Dès le début de la manifestation, un cortège sauvage tente de s’engouffrer rue de Flandres, avant de se diriger, sous les jets de gaz lacrymogène, rue des Postes. Au croisement avec la rue Brûle-Maison, les premières barricades sont dressées. Une quinzaine sont érigées au fil du parcours, avec des instruments de chantier, une remorque, et même une voiture retournée. Rapidement, les premiers affrontements ont lieu. Aux jets de projectiles, les policiers répondent par du gaz lacrymogène, des grenades de désencerclement, et par plusieurs charges, avec, au total, dix interpellations. Sur le parcours, des abribus, des vitrines et des panneaux publicitaires ont été brisés. Des rassemblements on eu lieu dans plusieurs autres villes.