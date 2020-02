Lettre ouverte au Capitaine Marleau

Mis a jour : le lundi 24 février 2020 à 13:18

art

Youh youh, chère Marleau.

Vous êtes un flic comme on aimerait en rencontrer ailleurs que sur un écran de télé, quitte à en rencontrer, puisque nous sommes dans une société où on est obligé d’en croiser à chaque coin de rue, et même à chaque coin de couloir. Un flic qui cite Ravachol et fulmine contre les « tortues ninja » matraqueuses de zadistes. Un flic comme il n’en existe pas dans la « vraie vie », avec ou sans chapka.

Le flic anarchiste qui aide à occulter le flic cogneur d’anarchistes qui, malgré son allure plus répandue, serait selon nos ministres et éditocrates la brebis galeuse qu’on ne devrait pas pointer du doigt pour ternir l’image de toute la profession.

Rejoignant pour les soirées canapé d’autres flics sympas tels le rond Magellan facilement grinçant envers les requins faiseurs de fric ou cette Candice Renoir si sensible aux soucis des pauvres gens et tellement attendrissante avec ses amours foutraques et sa famille perturbée, vous êtes le flic « humain », qui doit faire passer dans le public l’image de flics qui le sont nettement moins. Flic « humain », très « humain », trop « humain » pour être crédible. Mais dont le « look », tellement caricatural qu’il en devient hilarant et agréable à gober trouve évidemment une audience à la mesure de son irréalité.