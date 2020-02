contre le SNU

Mis a jour : le vendredi 21 février 2020 à 09:40

Peut-être que cet engagement contre l’embrigadement de la jeunesse peut vous intéresser.

Nous avons lancé cette pétition avec le collectif NON au SNU dont fait partie l’Union pacifiste.

Pétition NON au SNU ( Service National Universel )



http://chng.it/bMQStVNh



Le recrutement de 30 000 jeunes " appelés" pour le SNU ( Service National Universel) en 2020 est lancé à grand renfort de propagande par les ministères de l'Education National et des Armées.

Le Collectif NON au SNU réagit avec cette pétition destinée à toucher non seulement des jeunes mais aussi leurs parents et leurs enseignants. Nous vous remercions de la signer et de la faire signer.