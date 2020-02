Électrices, électeurs !

Mis a jour : le jeudi 20 février 2020 à 16:42

. Vous serez très prochainement appelés à voter pour votre sublime équipe municipale. Ne vous faites pas de souci : c’est très facile. Allez dans un bureau de vote. Déposez un bulletin dans une urne. Ensuite, rentrez chez vous. Dormez, dormez tranquillement. Ne vous posez pas de question. Surtout ne vous occupez plus de rien. On vous réveillera la prochaine fois. Vous pouvez retourner travailler. Vous devez retourner travailler.



racailles



élections

Lire notre programme ci-après …Nous vous aimons, nous voulons un monde de solidarité, sans discriminations : Nous tenons, malgré tout, à ce que nos prisons soient bien remplies. Nous voulons tous plus de sécurité. Nous ne voulons pas perdre nos privilèges.

Dans notre bonne ville, comme partout ailleurs, nous avons :

créé des emplois : des nouveaux postes de policiers, ah ! qu’ils sont beaux nos flics à vélos !

construit ou rénové des espaces sociaux et culturels : ah ! le beau commissariat flambant neuf ! Et le nouveau Pôle Emploi !

muré des maisons.

En effet, quelques individus mal intentionné.e.s n’ont rien trouvé de mieux à faire que d’habiter sous un toit qui ne le leur appartient pas. Nous nous sommes empressés de les en expulser vite fait bien fait. Ces maisons sont maintenant bien vides puisque murées et sans porte. Au moins, les propriétaires savent que LEURS maisons vides et abandonnées ne servent à personne d’autre qu’à leurs fantômes. La propriété privée est sacrée. Et si ces squatteuses et squatteurs ne savent plus où habiter, pas d’inquiétude : s’il le faut, nous agrandirons la prison.

De plus, nous savons que vous aimez les nouvelles technologies et la télé, nous voulons vivre avec notre temps, nous prévoyons d’installer un peu partout de jolies caméras de vidéosurveillance, le plaisir de se savoir filmé-e, un peu comme si on était une star de téléréalité…

Vous le savez, tous ensemble (extrême-droite, droite, centre, écolos, gauche, extrême gauche), nous vous proposons plus de policier.e.s, car nous savons que la solution à tous nos problèmes passe par la répression.

Vos problèmes ? Quels problèmes ? Il n’y a pas de problèmes.

Dans le domaine économique et social, nous avons fait nos preuves : N’écoutez pas les râleurs qui prétendent que le travail aliène, qu’il existe du chômage ; que la flexibilité et la précarité s’étendent. L’exploitation comme l’esclavage font partie du passé.

Nous sommes sociaux et efficaces :

Nous avons inventé les 0 heures payées 20, 30, 50 000 € par mois et plus (*).

Nous avons trouvé du travail, bien payé et pas trop chiant, à nos femmes, nos enfants, nos cousins, nos amis.

Nous ne vous avons pas fait travailler pour rien : jamais vos patrons n’ont été aussi riches.

Nous ne sommes pas sexistes car des femmes sont présentes sur nos listes.

Nous sommes pour la parité, nous avons besoin de secrétaires.

Nous ne sommes pas racistes. La preuve, nous fréquentons des étranger.e.s :

Nous avons des comptes en banque clandestins en Suisse, à Monaco, au Liechtenstein, …

De nombreuses personnes d’origine africaine habitent dans des cités préparées spécialement pour eux dans certains coins de nos périphéries.

Nous partons en vacances à l’île Maurice ou dans nos villas Pamplemousse,

Nous avons de bons amis, bien placés, dans certaines dictatures militaires en Afrique…

Alors, ne vous laissez pas détourner de votre devoir citoyen par les calomnies d’une poignée d’anarchistes. Faites ce qu’on vous dit. Votez, c’est tout ce qu’on vous demande.

VOTEZ, MEME POUR N’IMPORTE QUI.

DE TOUTE FAÇON, ON S’ARRANGERA TOUJOURS ENTRE NOUS,

COMME D’HABITUDE.

Et au pire, si vous ne votez pas, restez silencieu.ses.x.

Bureau de Politiciens et de Citoyens pour la Protection de la Paix Sociale

(*) ATTENTION : Les « emplois fictifs » sont réservés à certaines catégories de personnes. Renseignez-vous auprès de vos élu.e.s.