[Publication ] Sortie du journal anarchiste apériodique Sans Detour n.3

Les personnes intéressées pour recevoir des copies, ou participer à sa diffusion, peuvent nous écrire pour nous demander des exemplaires de ce numéro, ainsi que du N.0 (mai 2018), du N.1 (novembre 2018) et du N.2 (mai 2019).

Édito de ce numéro:

Plus d'un an est désormais passé depuis ces jours où une révolte inédite

se déchaînait dans les rues de l'Hexagone, brisant l'ordre de la

normalité. Une révolte où les catégories utilisées par les flics, les

sociologues et les journalistes sautaient en l'air dans un joyeux

tumulte expropriateur et libérateur, révélant au grand jour un des

secrets les plus attentivement gardés - raison d'État oblige - :

qu'aucun pouvoir ne peut tenir sans la servitude volontaire de ceux qui

le subissent. Certains d'entre nous espéraient que cette puissante

révolte marquerait aussi la fin d'une époque, celle de la récupération

de gauche, des défilés inoffensifs, des pompiers au chasuble rouge. Le

récent mouvement des retraites a montré le contraire. Les syndicats ont

retrouvé leur place dans la rue, entre deux passages à la table de

négociations. Les émeutes incontrôlables ont été neutralisées non

seulement par une police toujours plus brutale et capable de gérer

l'affrontement, mais aussi par les rituels politiques de ceux qui

aspirent à contrôler les luttes et à les diriger vers des revendications

qui, par leur même essence, ne peuvent qu'être défensives et partielles.

Entre temps, de nouveaux incendies éclatent dans le monde, continuant à

alimenter un imaginaire global de liberté qui passe nécessairement par

la destruction. Tous ces moments, plus ou moins longs et intenses,

n'arrivent que rarement à aboutir à un renversement immédiat de la

domination. Néanmoins, peut-on vraiment parler d'un retour à la normale

une fois que le sentiment de la liberté a traversé et secoué des

dizaines de milliers de vies? S'il est certainement difficile de prévoir

les conditions d'une révolte généralisée, en tant que minorité

anarchiste nous ne pouvons que contribuer, par les idées et par

l'action, à son extension et son prolongement au-delà de ces moments.

Œuvrer pour la subversion du temps et des formes de la politique, de ses

machinations et de son travail de récupération, ouvrir de nouvelles

pistes sans aucune prétention de représentation, mais partant de

nous-mêmes, de nos analyses, de nos idées et des nos désirs. N'oubliant

pas que nous ne sommes pas seuls et qu'après chaque secousse, rien n'est

plus vraiment comme avant...



Au sommaire :



- Tu as dit « sabotage » ?

- Nous n'en voulons pas, d'aucune sorte

- Tic tac tic tac

- La reconnaissance faciale n'est pas une chinoiserie

- L'idéal est pavé de bonnes questions

Au sommaire du N.2 (mai 2019) :



- Des chemins dans le brouillard

- Inactualités sur le Premier mai

- Quelques trous dans la toile : réflexions hors-réseaux

- L'inimitié envers la politique

- Parlons peur mais parlons bien

- Fous, rancuniers ou anarchistes?

-Hécatombe dém-ogratique

- Lectures intempestives



Au sommaire du N.1 (novembre 2018) :

Des litchis en hiver. A propos d'exotisme et d'internationalisme

Expansion techno-industrielle et résistances au pillage

L'idéologie de la science

2+2=7

Des coups contre la prison

Lectures intempestives



Au sommaire du N.0 (juin 2018) :

Destruction ou rituel politique ?

Les quatres murs de la société

La voix du coeur

A l'aube de l'anarchisme informel