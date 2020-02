Clash : Pourquoi participer à la grève ?

Mis a jour : le samedi 15 février 2020 à 12:23

Mot-clefs: mouvement réforme_retraites_2019

Lieux:



Depuis décembre un fort mouvement de grève reconductible est organisé contre la réforme des retraites notamment à la RATP, à la SNCF et dans l’Education. Pour ce mois de janvier, soyons partout le plus possible à rejoindre ce mouvement !

La réforme des retraites nous pénalise tou.te.s, elle nous fera travailler plus longtemps et pour une retraite beaucoup plus faible. Dans les villes où nous sommes en mesure d’aller sur nos lieux d’études, mobilisons-nous largement contre cette réforme qui est impopulaire ! Dans nos lieux d’étude, préparons des assemblées générales pour rejoindre les manifestations, et apporter notre soutien aux actions des grévistes.

Ne laissons pas les E3C casser la grève dans les lycées !

Dans les lycées, le mois de janvier est aussi le début des épreuves du contrôle continu du Bac (E3C) issues de la réforme Blanquer qui accentue encore plus les inégalités sociales. Les actions de boycott et de grève de ces examens par les professeur.ses sont à soutenir. Organisons-nous avec elles et eux, pour que les E3C ne viennent pas stopper la grève dans les lycées. Comme dans d’autres secteurs, ce type de revendications professionnelles peut aider à amplifier le mouvement contre la réforme des retraites.

Etudiant.es salarié.es, ne restons pas isolé.es !

Au-delà de la solidarité financière avec les travailleur.ses déjà en grève, si on veut que cette réforme ne passe pas, il faut qu’on soit un maximum à faire grève, partout, même là où c’est compliqué. Le gouvernement retirera sa réforme quand les actionnaires le forceront à le faire, après avoir perdu des millions grâce à l’arrêt de notre travail. Nous sommes plus d’un.e étudiant.e sur deux à travailler à côté de nos études, à cause de la précarité qu’on subit. Allons rencontrer les salarié.es des autres secteurs sur leurs piquets de grève, contactons des syndicats, afin d’avoir des infos sur notre droit de grève, de l’aide pour nous organiser, et pour mobiliser nos collègues sur notre lieu de travail !

Nous ne voulons pas perdre notre vie à la gagner !

