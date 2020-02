Handicap ,toujours le grand foutage de gueuel

Mis a jour : le samedi 15 février 2020 à 12:32

Les bonimenteurs viennent de se réunir pour bonimenter au sujet des personnes handicapées .Alors que tout régresse excepté pour les riches les personnes handies et les parents d'enfants handies se retrouvent de plus en plus dans des situations inacceptable. Depuis la loi d'orientation de 1975 la situation ne fait que se dégradée .L'AAH était équivalente au smic à l'époque Elle est de 900€ contre 1200 pour le smic ......

Les personnes en situation de handicap, temporaire ou permanente, représentent plus de 30 % de la population française.

Chaque année, des millions de personnes déclarent un problème de santé ou de handicap.

Pour la moitié d'entre eux, cela a des répercutions incommensurables

Peu de personne bénéficie d'une reconnaissance administrative de leur handicap,reconnaissance effectuée par des valides et c'est un combat ,une lutte terrible qui est très affectante.L'Etat et ses serviteurs n'ont de cesse de minimiser notre handicap

Si parfois j'ai rencontré personnellement de la bienveillance au cours de ma vie de handi, de la part de professionnels j'ai eu parfois envie de frapper et j'ai frappé avec des mots des valides gestionnaires du handicap, qui sont dans l'indécence vis à vis de nous, personne handie

On pourrait imaginer que dans une société évoluée tout soit mis en place pour que la souffrance qu'elle soit phy ou psy soit soulagée au maximum.

Hors ça n'a jamais été le cas et au contraire la situation s'aggrave au point que l'Etat français et la classe politique pointe les handis comme des fraudeurs à l'AAH.(rapport de la cours de compte publié en novembre dernier pointant le fait que le handicap coute cher et que qu'i y aurait de la fraude)...................................................)

C'est l'air du temps qui est à la maltraitance et à l'indécence .

Quant aux associations dirigées par une majorité de valides qui gagne du fric sur le dos des handis elles ont accompagné et accompagnent la déliquescence

.L'APF est la plus connu et en tant que personne handi physique,je la connais ,hélas .



Savez vous que dans cette maudite société patriarcale, les femmes handicapées sont encore plus violentées que les femmes valides ?

Quatre femmes handicapées sur cinq subissent des violences sexuelles, physiques ou psychologiques, souvent dans le huis clos du domicile ou des institutions.....

Avec mee too les femmes parlent mais on a pas encore entendu de femmes handies parler. En tout cas ce n'est pas médiatisé.

J'ai envie de dire qu'au vu de la réalité des violences faite au femmes, la majorité des hommes sont des salauds mais ce n'est pas étonnant dans une société patriarcale.

Il ya aussi les femmes sdf pour qui le rique de viol est encore plus grand .....



Ma révolte est ma réponse à cette société violente ,injuste et par conséquent inacceptable !

Face à la destruction du social et de l'environnemental géré par les casseurs et bonimenteurs au pouvoir il n'y aucun espoir en dehors d'un processus révolutionnaire