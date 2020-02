Le plan de guerre de Trump est en application dans les territoires palestiniens !

Mis a jour : le vendredi 7 février 2020 à 00:40

Mot-clefs: Répression Resistances antifascisme

Lieux:



Un jeune assassiné à Hébron et 5 raids israéliens sur la bande de Gaza ce mercredi 5 février 2020

L'armée israélienne a mené 5 raids partout dans la bande de Gaza tôt ce matin



Silence, on tue les jeunes palestiniens!



Silence, on agresse les civils dans les territoires palestiniens !



Silence, on bombarde les villes palestiniennes !



Les crimes israéliens contre notre peuple se poursuivent



Une semaine après l'annonce du plan de Trump, l'armée israélienne commence à l'appliquer dans les territoires palestiniens.



Un plan de guerre contre le peuple palestinien.



C'est terrible !



Jusqu'à quand ces massacres israéliens contre notre peuple ?



Jusqu'à quand ce silence complice de ce monde officiel !



Honte à cette occupation illégale !



Vive la solidarité !



La Palestine résiste !



La Palestine vivra !



La justice triomphera