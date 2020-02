Solidarité avec les révolté.e.s : Le CRA de Vincenne en feu !

Mis a jour : le mercredi 5 février 2020 à 20:57

Mot-clefs: prisons

Lieux:



Hier soir 4 février des prisonniers ont appelé pour dire que le bâtiment de la prison pour sans papier étaient en feu. Tous les prisonniers du 2A et du 2B ont été encerclé par la police anti-émeute dans la cours de leur bâtiment. Les flics les ont menacé et tabassé. Les prisonniers ont dû rester là-bas pendants plusieurs heures, sous la pluie et au froid. Pendant ce temps, des fouilles ont eu lieu au 2B. Vers minuit les flics embarquent au moins une trentaine de personnes dans 4 camions pour les ramener ont sait pas où. La dizaine de personnes du 2A qui sont restés au CRA, sans affaires ni vêtements, ont dû dormir sur les tables de la cantine ou sur des matelas cramés dans un autre bâtiment. Ce matin les prisonniers confirment que le bâtiment 2A est inutilisable suite à l'incendie. Jusqu'ici, aucune nouvelle à circulé dans la presse : la préfecture essaie encore une fois d'étouffer les luttes et de passer sous silence toute résistance. A cet heure quelques personnes semblent avoir été libérées grâce à cette révolte. Pour la trentaine de prisonnier déplacé on sait toujours pas où ils sont.

Rendez-vous ce soir pour un point info à 18h30 à la place de la fraternité à Montreuil. Soyons nombreux.ses, ne les laissons pas seuls !

Pour montrer notre solidarité avec les prisonniers, voici les numéros de cabines :

2A : 01 48 93 69 47/69 62/90 42

2B : 01 43 76 50 87

01 48 93 99 80/91 12

Ce sont les révoltes qui ferment les CRA !

Solidarité avec les prisonnier.e.s !