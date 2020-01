Test de l’hiver : Avez-vous un mode de vie bourgeois ?

Mis a jour : le vendredi 31 janvier 2020 à 12:19

Test de l’été ou de l'hiver : Avez-vous un mode de vie bourgeois ?

Le mode de vie bourgeois est né au XIXe siècle autour de la valorisation de la propriété privée et de la constitution de la famille nucléaire.

Au XXe siècle, il se modifie sous l’effet de la société de consommation et de la société de loisirs. On tend pudiquement à parler aujourd’hui de classe moyenne supérieure et de classe supérieure.

( Pour chaque question ci-dessous s’attribuer un point si vous pouvez répondre « oui » à la question)

Les questions sont orientées classes moyennes supérieures, pour imaginer ce qu’est la haute et très haute bourgeoisie, lire les ouvrages des Pinçon-Charlot…

Salaire :

Q.1) . Avez vous un emploi ? (+1) [ C’est déjà un luxe pour le capitalisme]

Q.2) Votre emploi est-il stable ? Etes vous assuré qu’une paie tombe tous les mois ? (+1)

[La sécurité mentale cela compte aussi...]

Q. 3) Votre salaire est-il supérieur au salaire moyen en France ? (+1)

(à savoir 26 634 euros/ans en France en 2015)

[La moyenne, cela ne veut pas dire grand chose, mais cela laisse plus de marge que le salaire médian]

Propriété privée :

Q.3) Etes-vous propriétaire de votre logement ? (+1)

Ajoutez encore un point si vous êtes propriétaire : d’une maison individuelle (+1), d’une résidence secondaire (+1), de plusieurs autres bien immobiliers (+1)

Q.4) Etes-vous propriétaire d’une voiture ? (+1).

Ajouter encore un point, si vous êtes propriétaire d’autres engins motorisés et polluants (+1)

Q.5) Etes-vous propriétaire en privatif d’électro-ménagers tels que : machine à laver, sèche-linge, machine à laver la vaisselle... (+1)

[ Dites vous qu’il y en a qui utilisent les laveries…]

Vie de famille :

Q.6 : Vivez-vous en couple stable et exclusif hétérosexuel ? (+1)

Q.7 : Etes vous marié ? (+1)

[ Le FHAR soutenait qu’il fallait détruire le mariage et la famille nucléaire institution de la bourgeoisie hétéro-patriarcale]

Q.8) Avez-vous des enfants ? (+1)

[Il paraît que si vous voulez sauver la planète, il faut arrêter de faire des enfants ]

Ajouter un point si vous avez des stratégies scolaires pour vos enfants (pédagogisation du temps de loisir, dérogation à la carte scolaire, envoi en classe préparatoire, sélection d'options au collège ou au lycée...) ? Avez-vous utilisé vos relations sociales pour leur trouver un stage ou un emploi ? (+1)

Q.9 : Avez-vous des animaux de compagnie ? (+1)

[Il faut libérer les animaux de compagnie – Signé : Front de libération animal]

Les loisirs :

Q.10 : Partez-vous en vacances régulièrement ? (+1)

Ajoutez un point si vous : prenez l’avion (+1)

Q.11. Avez-vous régulièrement des loisirs culturels payant type : exposition temporaire, théâtre, concerts, festivals, opéra…, achetez vous des livres (+1)

Q.12 : Achetez vous des choses qui ne servent à rien ou qui relèvent de la consommation ostentatoire ? (exemple : vêtements à la mode ou chers, nouveau téléphone portable…) (+1)

Q.13. Avez-vous tendance à jeter et à remplacer les équipements que vous avez acheté alors qu’ils fonctionnent encore relativement bien ? (+1)

Q.14: Avez vous un-e employée de maison (ex: femme de ménage), baby-sitter ou personne pour faire faire les devoirs aux enfants, utilisez vous des services de livraison de repas à domicile... (+1)

Points bonus: ajoutez + 2 points si vous avez toujours baigné dans un milieu bourgeois (si vos parents étaient de classes moyennes supérieures ou classes supérieures et que vous même vous appartenez à ce groupe social, par exemple si vous êtes Cadres et professions intellectuelles supérieures)

Score maximum : 23 points

Evaluez-vous même votre score… Faites preuve d’un peu d’humour face aux critères qui ont été choisi dans ce test… Mais en fonction de votre score, réfléchissez la prochaine fois que vous serez tenté de faire la leçon aux autres sur leur mode de vie...

Bon quelques mesures pour le programme révolutionnaire (avec un peu d'humour, mais dites vous que c'est le mode de vie de certaines personnes):

- pas de propriété privée du logement, des appartements meublés

- utilisation de laverie collective

- pas de voyages en vacances régulièrement

- pas d'animaux de compagnie

- pas d'achats superflus en terme d'équipements, de vêtements...

Question : Et alors pour vous qu'est-ce que le mode de vie bourgeois ? En quoi estimez vous que votre mode de vie s'éloigne du mode de vie bourgeois ?