Troisième communiqué des prisonniers de Oissel en lutte

Mis a jour : le mardi 28 janvier 2020 à 17:11

Mot-clefs: cra

Lieux: oissel



Après la grève de la faim et un deuxième communiqué, la lutte des prisonniers du CRA de Oissel ne s'arrête pas !

Ils dénoncent avec force le rôle de France Terre d'Asile, l'association qui intervient dans le CRA et qui est censé fournir un soutien juridique : cette association est complice avec l'Etat. Ce n'est pas la première fois que les prisonniers racontent à quel point FTDA collabore avec la police et la préfecture et invisibilise leurs luttes, comme au CRA de Plaisir pendant une grève de la faim lancée en septembre dernier (voici le témoignage).

A bas les CRA, à bas les collabos !