Deuxième communiqué des prisonniers de Oissel en lutte

Mis a jour : le mardi 28 janvier 2020 à 14:35

Mot-clefs: prisons

Lieux:



Les prisonniers du CRA de Oissel continuent leur lutte. Après la grève de la faim du 22 janvier (voici le communiqué), quelques journalistes et politiciens se sont rappelés de l’existance de ces prisons pour étrangers-ères. Mais la situation à l’intérieur n’a pas changé beaucoup, et les prisonniers restent mobilisés et déterminés. Force et courage à eux!