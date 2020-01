Célébrer la mémoire d’Auschwitz dans Jérusalem occupé ? Une obscénité !

Mis a jour : le samedi 25 janvier 2020 à 21:51

Mot-clefs: Racisme fascisme sionisme

Auschwitz, c’est, après les crimes contre l’humanité de l’esclavage, la preuve des temps modernes la plus tragique de ce à quoi peut aboutir le racisme, le suprématisme, la haine et la négation de l’autre. Auschwitz, c’est ce qui est survenu quand on a démoli toute idée de droits humains, d’égalité, de dignité.

Après Auschwitz, toute l’humanité a crié : « que cela n’arrive plus jamais ! ».

Qu’on sache arrêter à temps la folie de la haine raciale, du nationalisme, de l’impérialisme, du militarisme !